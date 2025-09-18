この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気YouTuberネコ山さんが、自身のチャンネルで「はじめよう永久機関 住信SBIネット銀行 銀行ぐるぐる入門ば」と題した動画を投稿し、ポイカツ初心者向けに“銀行ぐるぐる”テクニックの最新ノウハウを分かりやすく解説した。



ネコ山さんは冒頭で「新規の方が増えてきた」「毎月1000円もらえます」と、銀行の無料振込回数を活用して現金化できる裏技“銀行ぐるぐる”に言及。「代表的なやつ2つ。Vネオバンクと第一生命ネオバンク。この2つは、始めやすくて貰えるポイントもでかいっす」と推しポイントを語った。ポイントはほぼ現金同様とし、「500ポイント、500ポイントで、毎月1000ポイントっすよ。ポイントと言いつつね、どっちもほぼほぼ現金っすからね」と力説する。



具体的な方法については、「振込手数料が無料の銀行から工夫して振込するだけでポイントが貰える。条件の良い銀行を組み合わせれば、毎月最大43回の振込で860円分、さらに他行合わせて月1300円にも」と「銀行ぐるぐる」の収益性を示した。さらに「家族パワーで2600円っすよ。家族分無料振込回数増えるってことっすよ」と、家族口座を活用した裏ワザまで明かした。



投資との兼ね合いについても「そのお金投資したほうが良くないっすか」という質問に「投資のお金じゃないっすよ、生活防衛資金でいいんすよ。必要になったときに使える現金でOK」と生活資金活用の重要性に言及。「ポイカツメはね投資だけじゃないっすよ、生活防衛資金にも働いてもらうんっすよ。働け働け」と独自のコダワリを見せる場面も。



なお、視聴者からの質問には「僕はポイントをまとめなくていいっすね。やりっぱっすよ」など、実践的・現実主義な管理法も紹介。「いいキャンペーンがずっと来るわけじゃない。こういう安定した方法も大事」と、地道で堅実なポイカツ流儀も披露した。



最後に「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と呼びかけ、定番の「今日も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いします。お相手はニコヤマでした バイバイまたねー」と締めくくった。