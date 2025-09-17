サーティワン、9月の新作『ポッピングミルキー』『ミルキー ミルキー』の品切れを謝罪「予測を大幅に上回る販売となり…」
アイスクリームチェーン『B‐R サーティワン アイスクリーム』は、17日までに公式サイトを更新し、9月の新作フレーバーである『ポッピングミルキー』『ミルキー ミルキー』の品切れについて謝罪した。
【写真】これはおいしそう…品切れになった『ポッピングミルキー』ほか
同社は「『ポッピングミルキー』『ミルキー ミルキー』一時品切れのお詫びとお知らせ」と題し、「9月の新作フレーバー『ポッピングミルキー』『ミルキー ミルキー』は、予測を大幅に上回る販売となり、現在店舗によっては一時的に品切れとなっております」と現状を報告。「10月上旬より順次販売再開予定でございますので、販売再開まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
そして最後に「お客様には多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪し、「何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
■商品詳細
▼ミルキー ミルキー
ミルキーをイメージしたコク深いミルキー風味アイスクリームと、すっきりしたミルクの味わいが特徴のミルキー風味シャーベットに、バターオイルが隠し味の甘くとろけるミルキー風味リボンを合わせた。アイスクリーム、シャーベット、リボンの三位一体のおいしさが味わえ、ミルキーを食べたときのような幸せを感じられるフレーバー。ミルキー好きも思わずペコちゃんスマイルに。
▼ポッピングミルキー
サーティワンの人気フレーバー「ポッピングシャワー」とミルキーをイメージした濃厚なアイスクリームがひとつになった、夢のコラボフレーバー。ポッピングシャワーのグリーンの部分が、ミント風味はそのままにかわいいピンク色に変身。ミルキー風味のアイスクリームとリボンを合わせ、ポッピングシャワーのパチパチはじけるポップロックキャンディをINした。
