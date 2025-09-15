FC東京vs東京V 試合記録
【J1第29節】(味スタ)
FC東京 1-0(前半0-0)東京V
<得点者>
[F]長倉幹樹(60分)
<警告>
[F]森重真人(40分)、マルセロ・ヒアン(43分)、長倉幹樹(90分)
[東]平川怜(86分)
観衆:37,424人
主審:山本雄大
├“東京ダービー”制したのはFC東京! 長倉幹樹が接戦に終止符打つループ弾、東京VはJ1昇格後のダービーで初黒星
├長友佑都は誰も眠らせない「僕も眠れないし、サポーターも眠れない」、時差ボケ関係なしのフル稼働で興奮のダービー勝利
└ダービーを制した決勝弾、FC東京FW長倉幹樹は勝利の余韻に浸りつつ…終了間際の“行為”を反省「よくないことをした」
