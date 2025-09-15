【J1第29節】(味スタ)

FC東京 1-0(前半0-0)東京V

<得点者>

[F]長倉幹樹(60分)

<警告>

[F]森重真人(40分)、マルセロ・ヒアン(43分)、長倉幹樹(90分)

[東]平川怜(86分)

観衆:37,424人

主審:山本雄大

├“東京ダービー”制したのはFC東京! 長倉幹樹が接戦に終止符打つループ弾、東京VはJ1昇格後のダービーで初黒星

├長友佑都は誰も眠らせない「僕も眠れないし、サポーターも眠れない」、時差ボケ関係なしのフル稼働で興奮のダービー勝利

└ダービーを制した決勝弾、FC東京FW長倉幹樹は勝利の余韻に浸りつつ…終了間際の“行為”を反省「よくないことをした」