7年ぶり全面刷新！ トヨタ新型「RAV4」がスゴイ！ 全長4.6m級の「ちょうどいいサイズ」採用＆スポーティな「高性能モデル」も用意の「6代目」が販売店でも話題に

新たに3グレードが設定…いつから発売？

2025年5月21日、トヨタは新型「RAV4」を世界初公開し、2025年度内に発売すると発表しました。

RAV4は1994年に初代が登場したクロスオーバーSUVです。ニュースリリースによれば、6代目となる新型は「Life is an Adventure」をテーマに開発されており、アウトドアから都市部まで幅広い生活に対応することを意識して設計されているといいます。

新型RAV4が販売店でも話題に！

新型のボディサイズは中核となる「コア」グレードで全長4600mm×全幅1855mm×全高1680mm、ホイールベース2690mmです。

エクステリアは、大径タイヤを強調した「ビッグフット」、高い走破性をイメージさせる「リフトアップ」、使いやすい荷室空間としての「ユーティリティ」の3点を軸にデザインされ、RAV4らしさを強調したといいます。

また、インテリアではインストルメントパネルの高さを40mm下げ、見通しが良くなるよう設計されています。

さらに、荷室容量は733リットルから749リットルに拡大され、シートを倒した際の収納性も改善されました。

パワートレインはプラグインハイブリッド（PHEV）とハイブリッド（HEV）の2種類が展開される予定です。

PHEVでは新世代ハイブリッドシステムを基盤とし、大容量バッテリーや高出力充電対応を組み合わせ、EV航続距離が従来の95kmから150kmへ拡大。モーター出力も12％向上したといいます。

また、HEVについても、制御ユニットやトランスアクスルの改良によってモーター出力が強化され、レスポンスが改善されたようです。

そして、新たなグレードとして「コア」「アドベンチャー」「GRスポーツ」の3種類が設定されます。

それぞれ、都会的な印象を与える「コア」、オフロード要素を強調した「アドベンチャー」、走行性能を重視した「GRスポーツ」と位置付けられています。

また、トヨタとして初めてソフトウェア開発基盤「アリーン」を採用し、安全装備や操作性も強化されました。

では、新型RAV4について、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

関東の販売店担当者は以下のように話します。

「現行RAV4の販売がいつまで続くのかという質問を多くいただいています。

特に、ハイブリッドモデルについてはすでに生産終了の見通しが立っており、ガソリンモデルが今後どの程度供給されるのかというところです。

新型モデルの発売時期は12月から年明けと予想されており、納車は春以降になると考えられます。

また、関心の高さから、受注が集中すれば発売から半月程度でオーダーストップになる可能性もあると考えています。

これまでRAV4を所有してきたお客様からの期待も大きく、装備やデザインが大きく変わるため、買い替えを検討されている方からの問い合わせもあります。

新型の価格設定についての問い合わせも増えており、実際に発表された際の反応がどうなるか注目しています」

そして、関西の販売店担当者は以下のように話します。

「問い合わせの件数そのものは現時点で特別に多いわけではありません。

ただし7年ぶりのフルモデルチェンジであるため、既存のユーザーを中心に注目が集まっています。

『次もRAV4に乗りたい』という声は一定数あり、発売が近づけばより増えると予想しています。

デザインについては賛否が分かれている印象で、『現行モデルのほうが良い』と感じる方もいれば、新しいスタイルを評価する方もいます。

特にグレードごとに外観が異なるため、どのスタイルが受け入れられるのかを見極める必要があると考えています。

実車を確認できるようになれば反応が変わっていくのではないでしょうか」

販売店では現行モデルの供給や発売時期、デザインの受け止め方などについて顧客の声が寄せられており、今後の受注状況や納車体制に注目が集まりそうです。