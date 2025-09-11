LUV、『今日好き』など出演・内田禅との契約解除を発表「今後の活動継続は困難と判断」
芸能プロダクション・LUVは10日、公式サイトにて、所属していたタレント・内田禅（20）との契約を解除すると発表した。
【写真】3年前には…『今日好き』でカップル成立していた内田禅
発表で「所属タレント内田禅に関するご報告」と題し、「このたび、SNS上で取り上げられている件を踏まえ、所属者・内田禅の今後の活動継続は困難と判断し、協議の結果、本日付で所属契約を解除することといたしました」と報告した。
続けて「関係各位ならびにファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今後は再発防止に向けて管理体制を一層強化してまいります」と締めくくった。
内田は、2022年放送のABEMAオリジナル恋愛番組『今日好き。』シリーズより『今日、好きになりました。小夏編』や、ショートドラマシリーズ『放課後ロワイアル』（noisiii）などに出演していた。
LUVには、タレント・辻希美＆杉浦太陽夫妻の長女・希空や、『Seventeen』（集英社）専属モデルの小國舞羽、アイドルグループ・CUTIE STREETの増田彩乃らが所属している。
【写真】3年前には…『今日好き』でカップル成立していた内田禅
発表で「所属タレント内田禅に関するご報告」と題し、「このたび、SNS上で取り上げられている件を踏まえ、所属者・内田禅の今後の活動継続は困難と判断し、協議の結果、本日付で所属契約を解除することといたしました」と報告した。
続けて「関係各位ならびにファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今後は再発防止に向けて管理体制を一層強化してまいります」と締めくくった。
LUVには、タレント・辻希美＆杉浦太陽夫妻の長女・希空や、『Seventeen』（集英社）専属モデルの小國舞羽、アイドルグループ・CUTIE STREETの増田彩乃らが所属している。