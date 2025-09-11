【稲穂 健市】声優の「声」は誰のもの？　音声生成AIによる無断利用から声を守ることはできるのか

私が一般向け解説書『楽しく学べる「知財」入門』（講談社現代新書）を刊行してから、早くも8年。この間、知財を巡る環境は劇的に変化した。

たとえば、文章、画像、動画、音楽など、これまで人間しか作ることができないと考えられていたものを、簡単な指示を出すだけで生成AIが易々と作り出すようになった。実際に、インターネットはいつの間にかたくさんのAI生成物であふれている。これは従来の「知財」の保護の枠組みでは想定されなかったことだ。

また、SNSにおける知財をめぐる「炎上」のほか、インターネットを通じた国境やリアル・バーチャルの垣根を越えた知財トラブルも急増するなど、誰もが「知財」について意識せざるを得ない状況となっている。

それでも、「知財」の基本知識とリテラシーさえあれば、現場で直面する問題の多くは回避できる。本書は、豊富な事例を通じて読者の知財リテラシーをアップグレードすることを目指したものである。堅苦しく構える必要はない。興味深いエピソードを多数盛り込んだことで、楽しみながら「知財」の最前線を学べる内容となっている。エキサイティングな「知財の世界」をご堪能あれ！

（※本記事は『世界は知財でできている』から抜粋・編集したものです）

声に権利はあるのか？

ところで、声優の声を知的財産権、またはそれに類する権利で保護することは可能なのだろうか？ テレビのニュースなどでは、「声に著作権はないので、現在の法律では保護できない」といったシンプルな説明がなされることが多い。たしかに声そのものには著作権は発生しない。だが、その発声内容が保護されることはある。

たとえば、声優が読み上げるセリフが「思想・感情を創作的に表現したもの」であれば著作物といえる。そのため、音声生成AIに声優が読み上げたのと同じセリフを読み上げさせ、それをSNSに投稿すれば、著作権侵害に該当する可能性がある。ただ、ここで注意すべきは、セリフを読み上げた声優ではなく、そのセリフを創作した人に著作権が発生するという点だ。もちろん、声優本人がそのセリフを創作した場合であれば、著作権を主張できるということになる。

それでは、それ以外のケースでは声優は何も権利は主張できないのであろうか？

もちろん、そのようなことはない。セリフを読み上げたりすることで、声優は著作物などを実演することによって生じる「実演家の権利」を持つ。

「実演家の権利」とは、「本書を読む前に」の「知的財産権の種類と保護の体系」で示した「著作隣接権」のひとつである。「著作隣接権」は「著作権」の仲間のようなもので、著作者ではないものの、著作物などの公衆への伝達に重要な役割を果たしている者に与えられる権利だ。実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者がその対象となる。

実演家とは、著作物などを演ずる者のことであり、「著作物ではないが芸術的な性質を有するもの」を演ずる者も含まれる。具体的には、著作権の保護期間の満了したクラシック音楽を演奏する者や、サーカスを演じる者、手品を演じる者などである。

そして実演家は、財産権としての「著作隣接権」として、自分の実演を録音・録画する権利である「録音権・録画権」や、自分の実演を放送・有線放送する権利である「放送権・有線放送権」などを持つ。保護期間は実演を行った日から70年である。さらに、実演家は「精神的に傷つけられない」権利である「実演家人格権」を持つ。「人格権」とは、「人格的利益（各人の人格に本質的な生命、身体、自由、名誉、氏名、肖像、プライバシーなどに関する利益）を保護するための権利」のことだ。

実演者人格権は、「氏名表示権」と「同一性保持権」とからなり、「氏名表示権」は「自分の実演について、実演家名を表示するかしないか、表示するとすれば実名か変名かを決定できる権利」であり、「同一性保持権」は「自分の実演について名誉や声望を害する改変をされない権利」である。

だが、音声生成AIを使って生成された声優そっくりの声には、一般的には、これらの権利は及ばないと考えられている。まずAIの開発・学習段階においては、第1章で説明したとおり、音声データを生成AIに学習させる行為には著作権法30条の4が適用されることから、基本的に著作権侵害とはならない。この条文は著作隣接権にも準用されるため、「実演家の権利」も侵害しないことになる。

次に、生成・利用段階について考えてみると、音声生成AIにより出力された声は、元の声優の声を解析してパラメータ化したうえで「新たに声を作っている」ものである。声優の「実演そのもの」を利用しているわけではないことから、「モノマネ」や「声マネ」と同様に、「実演家の権利」は侵害しないものと考えられる。

このように、声優の声を著作権や著作隣接権で保護できるケースは限定されることがわかった。それでは、商標権や不正競争防止法による保護についてはどうであろうか？

「音商標」については、たとえば大正製薬の「ファイトー、イッパーツ」（商標登録第5804565号）や伊藤園の「おーいお茶」（商標登録第5805757号）などが登録されているが、声が商標権による保護が受けられるのは、声をこのような営業標識として使う場合に限られる。

また、声を「商品等表示」（商品・営業を表示するもの）として使う場合は、不正競争防止法による保護を受けられる可能性がある。声が声優の「商売道具」であると考えると、それを無断で使用する行為が不正競争行為に該当するというロジックは理解しやすい。ちなみに、韓国は声の無断使用を不正競争防止法によって禁止できるような法改正を行っている。

声のパブリシティ権を主張できるのか？

声優が自分の声を守ることのできる権利としては「パブリシティ権」も想定できる。

パブリシティ権は、「本書を読む前に」でも触れたように、「自己の肖像や氏名などの持つ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価値を排他的に利用することができる権利」のことである。前述したように、法律などで明記されている権利ではなく、判例などを通じて事実上認められているものだ。人格権に由来する権利であるため、「物」や「動物」にはパブリシティ権はない（2004年2月の最高裁判決）。

これまでの裁判では、主に肖像や氏名にパブリシティ権が認められてきた。声についても顧客吸引力があり、そこから経済的な利益・価値が生じているのであれば、同様に認められるものと考えられる。

パブリシティ権を侵害する行為については、2012年の「ピンク・レディー事件」最高裁判決で明確な基準が示されている。若い読者は知らないかもしれないが、「ピンク・レディー」は、1970年代後半に『渚のシンドバッド』『ウォンテッド』『UFO』『ペッパー警部』をはじめとする数々のヒット曲で一世を風靡したミー（未唯mie）とケイ（増田惠子）によるアイドルデュオである。筆者は小学生のころ、何かしらの発表会で当時の親友とともにピンク・レディーの『UFO』を演じさせられた記憶がある。

元ピンク・レディーの2人が、なぜかしら今世紀に入って裁判を起こしていた。2007年2月、女性週刊誌『女性自身』（光文社）が、「ピンク・レディー de ダイエット」と題する特集記事を組み、振り付けによるダイエット法を解説しながら当時のピンク・レディーの白黒写真を無断で掲載したのである。そこで、2人が自分たちに無断でその肖像等を使われたとして、計372万円の損害賠償を求めて訴えを起こしたのだ。

最高裁は、パブリシティ権侵害にあたるのは、?肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する（たとえば写真集）、?商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付す（たとえばキャラクター商品）、?肖像等を商品等の広告として使用する（たとえば広告ポスター）など、「専(もっぱ)ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする」場合であるとした。そして、『女性自身』の特集記事が約200ページのうちの3ページであり、写真がいずれも白黒であり、記事の中心がダイエット法の解説であることから、「専ら肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とする」ものとはいえないと判断し、ピンク・レディー側が敗訴した。「専ら」というところがポイントだ。

この最高裁判決と同じ基準で考えると、?声それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する、?商品等の差別化を図る目的で声を商品等に付す、?声を商品等の広告として使用する、といったケースであれば、声のパブリシティ権の侵害が認められる余地があることになる。人気声優そっくりの声を生成する音声生成AIを作り、それを使ってビジネスを展開する場合などが該当するだろう。

「どこまで似ているか」といった点もポイントとなる。たとえば、生成AIは「声優の林原めぐみさんの声っぽいけど、林原さんの声とはちょっと違うな」と感じさせる微妙な声を作り出すこともできる。また、山寺宏一氏のように多様な声を演じ分けることができる声優もいる。声のパブリシティ権が認められるとしても、その保護の線引きをどうすべきか難しいところだ。

声優とAIとの共存を模索する動きも始まっている。たとえば2024年11月には、『進撃の巨人』のエレン役などで知られる声優の梶裕貴氏の声を使った音声創作ソフト「CeVIO AI 梵そよぎ」がリリースされるなどしている。

声優は専門的技能を持った専門職であり、社会全体としてそれを尊重して活躍の場を閉ざさないための環境づくりをしていく必要はあるだろう。法的な議論と整備が進むことが期待される。

