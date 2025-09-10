「逃走中」シリーズの最新作となるゲーム『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』の発売日が2025年12月4日（木）に決定した。対応プラットフォームはNintendo Switch2とNintendo Switchで、価格はパッケージ版、ダウンロード版いずれも4950円（税込み）。

『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』は、人気TV番組『逃走中』のルールを踏襲した、逃走アクションゲーム。TV番組同様、プレイヤーは逃走者となり、限られたエリアの中でハンターから逃げ回ることとなる。

今作はシリーズ初となる要素を複数搭載。まず、ハンターになることが可能な「ハンターモード」を収録。逃走者として逃げるだけでなく、ハンターとして追跡・確保することが可能となっている。

また、ハンターと逃走者を選んでプレイできる「ハンターVS逃走者モード」も収録。「ハンターVS逃走者モード」では、「ハンターに対抗する武器を手に入れよ！」や「ステルスポーションを獲得せよ！」など専用のミッションが発動する。

さらに、シリーズ初のオンライン対戦にも対応しており、ハンター4人、逃走中8人という最大12人でマルチプレイ対戦が可能だ。なお、オンライン対戦は「ハンターVS逃走者モード」だけでなく、「逃走者モード」にも対応している。

そして、「ハンターVS逃走者モード」プレイ後には、ガシャを引くことが可能。ガシャによってハンターコインをゲットし、アクセサリーと交換。ハンターをデコレーションすることができるという。

（c）FUJI TELEVISION （c）2005 D3PUBLISHER

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)