夜寝る前にはめるだけで、翌朝手がもっちり！ “ハンドケア”アイテム5選

美は細部に宿る！ 美容ジャーナリストの鵜飼恭子さん、俳優の佐月絵美さんが、2025年秋冬ananモテコスメ大賞、パーツケア部門受賞アイテムをお試し。

機能、香りなどを使い分けて楽しくハンドケア

1、精油の香りで呼吸が深くなるで 賞

【アルジェラン】オーガニック ハンドセラムクリーム YL

ベールで手の潤いを守る。

水分を補い、擬似的なベールで潤いをしっかり守る設計。「香りが尊い…！ イランイランの香りが呼吸を深くし、ポジティブな気分にしてくれます。自転車で日焼けしてカサつく手の甲がうるうる、キメが整います」（美容ジャーナリスト・鵜飼恭子さん）。50g \1,650 9/11発売（マツキヨココカラ＆カンパニー TEL. 0120-845-533）

2、長時間潤いで包み込むで 賞

【プラダ ビューティ】プラダ ハンド トリプルケア ハンドクリーム

気分爆上がりのハンドクリーム。

高保湿成分・シアバターやなめらかな肌に導くナイアシンアミドを配合。「美容液のように軽やかなテクスチャー。アイコニックなデザインもラグジュアリー感のある香りも、使うたびに気分を上げてくれます」（美容エディター＆ライター・古屋美枝さん）。50ml \8,030＊編集部調べ 10/8発売（プラダ ビューティ TEL. 03-6911-8440）

3、一晩中、指先までまるごとお手入れ 賞

【キュレル】一晩中指先までまるごと守るお手入れ底上げ ハンドケアマスク

就寝中に手肌の底上げケア。

夜寝る前に、ハンドクリームをつけた後の手にはめるだけで肌とシートの間の湿潤環境を保つ。「翌朝は手がもっちり。ずっと触っていたくなるようなふわふわの手触りに！ つけたままスマホ操作ができるのもありがたいです」（俳優・佐月絵美さん）。4枚入り \660＊編集部調べ 10/11発売（花王 TEL. 0120-165-698）

4、ケアの時間がうっとりタイムになるで 賞

【OSAJI】ハンド＆ボディ ミルク Utsuri

毎日使うのにぴったりのテクスチャー。

潤いを抱え込むシロキクラゲ多糖体やバリア機能をサポートする保湿成分を配合。「しっとりするのにベタつかず、毎日使うのにぴったり。リラックスできる香りがハンドケアの時間を義務ではなく安らぎの時間に変えてくれます」（作家・真下みことさん）。290g \2,970 限定販売中（OSAJI TEL. 0120-977-948）

5、ふっくら明るいツヤツヤ手肌 賞

【エクシア】エターナル エンヴィ ハンド

エイジングケアしながら透明感のある手に。

美白有効成分コウジ酸配合で、ふっくら透明感のある手肌に導く。「乾きやすい手肌を潤してくれるのはもちろん、美白やアンチエイジング効果が期待できるのもうれしい。値段は少しお高めだけどリピートしたい満足感！」（モデル・花山瑞貴さん）。［医薬部外品］110g \8,800（アルビオン TEL. 0120-114-225）

左から、美容ジャーナリスト、香り診断士・鵜飼恭子さん、俳優・佐月絵美さん

佐月 手にはコンプレックスがあるんです。プクプクしているから「ドラえもん」って言われたこともあって（笑）。日焼けしてくすんでいるのも悩み。

鵜飼 ドラえもん、かわいいじゃない！（笑） くすみが気になるならこのエクシアのハンドクリームがよさそう。

佐月 使ってみたいです。前にも美白成分が入っているハンドクリームを使ったことがあるんですけど、やっぱり使い続けないとダメですよね。

鵜飼 それは何でもそうだね。ハンドクリームのいちばんの機能は保湿だけど、これも続けないとダメ。だから私、家のあちこちに給水ポイントのようにハンドクリームを置いてしょっちゅう塗ってるの。

佐月 すごい！ 真似したい。

鵜飼 ケアが楽しみになる香りのハンドクリームを揃えておくといいよね。このOSAJIもアルジェランも思わず深呼吸してしまうようないい香り。

佐月 本当〜！ これはこまめにつけたくなる…。

鵜飼 お出かけのときにはこのプラダ ビューティのようにアクセサリー感覚で持ち歩けるものも楽しいよね。

佐月 オシャレ！ そして夜寝るときはこのキュレルのマスクをしたら完璧ですね。

お試し＆お話ししてくれた人

鵜飼恭子

美容ジャーナリスト、香り診断士。嗅覚反応分析から、心身バランスに合う栄養や生活習慣などを導き出す「香り診断」のセッションを行う。10代向けに正しい美容を伝えるイベント「ティーンビューティゼミ」も主催。

佐月絵美

2004年2月3日生まれ、岐阜県出身。俳優。スターダストプロモーション「第2回スター☆オーディション」ファイナリスト。Netflix『新幹線大爆破』などに出演。1日に数時間歩くのは当たり前の超散歩好き。