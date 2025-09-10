『スレイヤーズ』18作品サブスク解禁＆アニメ4期YouTube公開 林原めぐみ「過去が今となって蘇る」
人気メディアミックス作品『スレイヤーズ』のオリジナルサウンドトラックなど18作品のサブスクが解禁された。本日10日より全世界の音楽配信サービスにて配信がスタートした。今回のサブスク解禁にあたって、主人公のリナ=インバースを演じた林原めぐみと原作者・神坂一からのコメントも到着した。
【画像】懐かしい！解禁されたサブスク『スレイヤーズ』18作品のジャケット絵
また、17日20時より、ソーシャル・オーディオ・プラットフォーム「Stationhead（ステーションヘッド）」にてオンラインリスニングパーティーを開催することが決定。リスニングパーティーには林原めぐみのコメント出演も予定している。
さらに、KING AMUSEMENT CREATIVE YouTubeチャンネルではシリーズ4期「スレイヤーズREVOLUTION」アニメ本編の期間限定公開も決定。12日20:00〜10月12日19:59の期間、全13話を無料公開する。また、公開初日の9月12日20:00より、全話をイッキ見できるプレミア上映会も開催していく。
【リナ=インバース役 林原めぐみコメント】
スレイヤーズ原作３５周年。テレビシリーズ３０周年。サブスク解禁おめでとう！スレイヤーズ放送当時は、ネットで！世界で！アニメが見られる時代が来るなんて、考えも及ばなかったよね。過去が今となって蘇る。きっとあなたの過去も蘇る。買いに行ったCDショップ。聞いていたプレイヤー。主題歌はもちろんだけど、BGMを聞けば、あのシーン、このシーンも浮かぶことでしょう。音楽と一緒に存分に脳内スレイヤーズを楽しんでね。
【原作者 神坂一コメント】
ふと。脳裏に曲のワンフレーズが浮かぶ。いつかの昔、どこかで聞きなじんだ曲――あれは何の曲だったのか。気にはなるけれど思い出せない。そんな時にはコレ！ 音楽サブスク！（突然通販ふう）今日ご紹介するのはスレイヤーズ三十五周年を記念した作品オリジナルCD18タイトル！なつかしいあんな曲やこんな曲、お楽しみいただければ幸いです！
【配信作品紹介】
・『スレイヤーズ えとせとら1 Excellent! リナ=インバース今日も行く』 1995年発売
・『スレイヤーズ えとせとら2 Take a Chance!! リナと無敵の御一行』 1995年発売
・『スレイヤーズNEXT SOUND BIBLE I』 1996年発売
・『スレイヤーズNEXT SOUND BIBLE II』 1996年発売
・『スレイヤーズNEXT SOUND BIBLE III』 1997年発売
・『スレイヤーズTRY TREASURY☆BGM』 1997年発売
・『スレイヤーズTRY TREASURY☆BGM 2』 1997年発売
・『スレイヤーズTRY TREASURY☆VOX』 1997年発売
・『スレイヤーズ:THE MOTION PICTURE』 1995年発売
・『スレイヤーズRETURN:THE MOTION PICTURE“R"』 1996年発売
・『スレイヤーズぐれえと:THE MOTION PICTURE“G"』 1997年発売
・『スレイヤーズごぅじゃす:THE MOTION PICTURE“Go"』 1998年発売
・『スレイヤーズすぺしゃる:THE MOTION PICTURE“S"』 1997年発売
・『the BEST of SLAYERS [from TV & RADIO]』 1999年発売
・『Get along』 1995年発売
・あるライバルは爪を隠す』 1995年発売
・『naked mind』 1996年発売
・『Never die』 1998年発売
