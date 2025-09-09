それぞれの施設ならではのプログラムを展開！東京ディズニーリゾートのクリスマス
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催する。また、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでも、それぞれの施設ならではのクリスマスのプログラムを展開する。
東京ディズニーランドでは、10年ぶりにパレードを刷新し、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を実施する。サンタクロースのトイファクトリーから生み出されたおもちゃたちと、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、ゲストの皆さまと楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレードだ。
東京ディズニーシーでは、メディテレーニアンハーバーでミッキーマウスやダッフィーなどのキャラクター、そしてサンタクロースがクリスマスの音楽と装いでごあいさつする「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演する。また、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントを楽しめる。
さらに、それぞれのパークではクリスマスツリーが登場するほか、クリスマスらしさ満点のグッズやメニューを展開する。そして、夜には、クリスマスソングにのせて舞い上がる華麗な花火「スターブライト・クリスマス」がロマンティックにパークの夜空を彩る。
ディズニーホテルでは、クリスマスならではのスペシャルメニューに加え、クリスマスデコレーションやイルミネーションを展開する。また、ディズニーリゾートラインではオリジナルデザインのフリーきっぷを販売するほか、イクスピアリでも、クリスマスの雰囲気をお楽しみいただけるデコレーションが登場する。
『ご家族やパートナーなど、大切な人と一緒に、東京ディズニーリゾートで心あたたまる素敵なクリスマスをお過ごしください。』
■添付資料
◆東京ディズニーランド/東京ディズニーシー◆
【エンターテイメントプログラム】
東京ディズニーランド「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」
公演場所：パレードルート
公演時間：約45分（1日1回）
フロート台数：6台
東京ディズニーランドでは、サンタクロースのトイファクトリーに届く手紙に書かれた子どもたちの願いを叶えるため、サンタクロースとエルフたちによって生み出されたおもちゃたちが、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に、ゲストの皆さまと楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を公演する。
パレードは、サンタクロースがおもちゃを作り出すトイファクトリーからはじまり、ミッキーマウスやミニーマウス、ピートにクリスマスの飾りつけをされたテディベアたち、乗り物や積み木のおもちゃ、愉快な演奏を披露するくるみ割り人形たちの音楽隊も登場する。クリスマスの魔法によって心をもったおもちゃたちの奏でるユニークでにぎやかな音楽とダンスで、おもちゃのクリスマスは最高潮を迎える。みんなの願いが叶いゲストの皆さんの笑顔と幸せがいっぱいになったとき、ディズニーの仲間たちとサンタクロース、おもちゃたちは喜び合い、かけがえのないマジカルなクリスマスとなることだろう。
＜出演キャラクター＞
ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、プルート、デイジーダック、チップ、デール、ピート、マックス、マリー、ベルリオーズ、トゥルーズ、ジュディ、ニック、スティッチほか
※「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」は、日本航空株式会社が提供する。
※パレードは（１）ウエスタンランド／ファンタジーランド、（２）プラザ、（３）トゥモローランド／トゥーンタウンの3カ所で停止する。
