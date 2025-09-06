和食屋で食事中にゴキブリが出現、“恐ろしい行動”に。店員まで「無理」と困惑、現場は地獄絵図に…
最高気温が30度を超える真夏日が続出している。そんな暑い夜に突如現れる“黒い影”。
高温多湿の夏はゴキブリの活動が最も活発になる時期。家庭内だけでなく、街中でも遭遇するリスクが高まる。今回は、都内の飲食店で実際に起きた“ゴキブリ恐怖体験”を取材した。
◆飲食店のテーブルに現れた“黒い影”
「どんなホラー映画よりも怖かったです……」
青ざめた顔で話してくれたのは、熊川ゆずさん（26歳・仮名）。飲食店に勤める彼女は、ある夏休みの1日にとんでもない事件に出くわしたという。
「友人と東京都の外れに遊びに行って、たまたま入った和食屋さんでの出来事なんですが……」
朝から晩まで遊び「クタクタだった」と話すゆずさん。とにかく腹ペコだった彼女はカレーうどんを、ダイエット中の友人はざるそばを頼んだ。
「疲労と空腹の限界だったので、出汁が効いているカレーうどんが沁みました……」
うどんを食べきり、残りのスープを飲み出した頃。ゆずさんの視界に大きな“黒い影”が入ってきた。
「私と友人は対面に座っていたんですが、彼女のトレーの下に普段はあまりお目にかかれないようなサイズの黒々したゴキブリがいたんですよ……」
ゆずさんはあまりの衝撃に無言で立ち上がって、テーブルから離れた。
「人って本当に驚くと大きな声なんて出ないんだって思いました……。その日はクロックスを履いていましたが、リラックスしていて半分脱いだ状態でした。咄嗟に“ゴキブリが飛んだらやばい！” と思い、裸足でスッと離席しました」
そこから、店員さんを呼ぼうとしたが、店は満席で忙しそうにしており、全く気づいてもらえない。友人は箸を止めていたが、「こっちに来い！」と手招きしても「どうしたの？」と、キョトンとした顔で見ていたようだ。
「正直、『でかいゴキブリいるからこっち来な！』って叫んだら楽ですが、他のお客さんもいるからさすがに……。大きい声を出してゴキブリを刺激して飛んだりしたらいけないし、店員さんにも伝わらなくて」
ゆずさんは「店員さんがくる前にゴキブリがどこかへ行ったらそれはそれでやばい」ということで、意を決して証拠写真を撮影した。その時だった。
◆ゴキブリがまさかの行動に
「ゴキブリが急にトレーから、友人の食べ残しているそばにノソノソ登ってきたんです！！！」
友人はその光景を見て「ヒィっ！」と大きな声をあげて、ゆずさんのもとに駆け寄ってきたそうだ。
「そのゴキブリは人間にすごく慣れているのか、のそりのそりと皿の上に上がり、むしゃむしゃとそばを食べていました。あまりの恐怖と共に『ゴキってそば食べるんだァ……』と不思議な気持ちで傍観していました。自分の残飯を食べる様子を見て、友人は言葉を失っていましたが（苦笑）」
だが、待てど暮せど店員は来ない。靴を履いていないゆずさんは歩くこともできず、友人が店員を連れてきた。
「店員さんがすぐ殺すかと思いきや、ものすごく驚いて『これは大きすぎる！』と引いてて。さらに他の店員さんを呼んできたけど、こちらも女性で私たちと同じテンションで怖がっていて話にならない。同じ飲食店で働く身として、『早く殺した方が良くない？』と思いましたが、店員さんたちは『無理……』『どうしよう……』と呟きながら、その場でうろたえているだけでした」
怖がりつつも、店員はゆずさんのクロックスと荷物を救出し、「今回はお代はいりませんので。明日、オーナーから電話をかけます」と頭を下げられたようだ。
「デザートも頼んでいたので『お席を移動して食べますか？』と聞かれたんですけど、こんなにでかいゴキが店内にいるのをわかっていながら食べられませんよね？」
