¥¬¥ó¥ÐÂçºå»þÂå¤ËJ1¥ê¡¼¥°Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ëµ±¤¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿FW¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¡Ê33¡Ë¤ËºÆ¤ÓÍºáÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£½÷À¤È¤ÎÀ¹Ô°Ù±ÇÁü¤òÆ±°Õ¤Ê¤¯»£±Æ¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇË¡Äî¤ËÎ©¤Ã¤¿Èà¤ÎÁª¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¡È³³¤Ã¤×¤Á¡É¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤È¸òºÝ¢ªÂ¨ÇË¶É¤·¤¿Èþ¿Í¥¢¥¤¥É¥ë
¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¡¦·º»ö¹µÁÊ1-3Éô¡Ê¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥ì¡¢¥¸¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ò¥®¥ëÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ï9·î4Æü¡¢ÀË½ÎÏÈÈºá¤Î½èÈ³¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÎãË¡°ãÈ¿¡Ê¥«¥á¥é¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿»£±Æ¡Ë¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤ËÂÐ¤·¡¢°ì¿³¤ÈÆ±¤¸Ä¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¸¡»¡¤ÈÈï¹ðÁÐÊý¤Î¹µÁÊ¤¬¤¤¤º¤ì¤â´þµÑ¤µ¤ì¡¢°ì¿³È½·è¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¡£
ÃÏºÛ¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈï³²¼Ô¤ÏÈï¹ð¿Í¤Î»£±Æ¹Ô°Ù¤È¤½¤Î¸å¤ÎÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÈÒÉÛ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤ÊÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÎã¤¨³È»¶¤¬Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤â¤½¤â»£±Æ¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö»£±ÆÊª¤ÎÆâÍÆ¤ÏÀÅªæ·ÃÑ¿´¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ë¡Äê·º¤â³È»¶¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤Ï¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇË¡Äî¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤ÞÈ½·è¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤¿¡£ºÛÈ½¸å¤Ë¤Ï¡ÖÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦¡£¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¤¡£¿®Íê¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤ÈÃ»¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤Ï2022Ç¯6·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢4²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê½÷À2¿Í¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÀ¹Ô°Ù±ÇÁü¤ò°ãË¡»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£ÁûÆ°¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯6·î¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤Î¸µÎø¿Í¡×¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤¬SNS¾å¤Ç°ìÏ¢¤Î¼çÄ¥¤òË½Ïª¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤Ï±²Ãæ¤Î¿ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö½é¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤Ï¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÅð¤Þ¤ì¡¢¸µÎø¿Í¤È¼çÄ¥¤¹¤ë½÷ÀA»á¤«¤é¼Ì¿¿Î®½Ð¤Î¶¼Ç÷¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤¿¤À¡¢Èï³²¼Ô¤¬¡Ö»£±Æ¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ö·ï¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÁÜººÃÊ³¬¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¡£Èï³²¼ÔÂ¦¤ÏÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öºï½ü¤òÍ×µá¤·¤¿¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²áµî¤ÎÄÌÏÃ¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸µÏ¿¤ò¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥çÂ¦¤Ï¡Ö¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤·Â³¤±¤¿¡£
·ë¶É¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤ÏºòÇ¯10·î¤Î½é¸øÈ½¤Ç°ãË¡»£±Æ¤ÎÍÆµ¿¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ§¤á¡¢º£Ç¯2·î¤Î°ì¿³È½·è¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢200»þ´Ö¤Î¼Ò²ñÊô»Å¡¢400»þ´Ö¤ÎÀË½ÎÏ¼£ÎÅ¹ÖµÁ¼õ¹Ö¤âÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥çÂ¦¡¢Èï¹ðÂ¦ÁÐÊý¤¬¹µÁÊ¤·¤¿º£²ó¤ÎÆó¿³¤Ç¤âÈ½·è¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¸µÎø¿Í¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤Î»£±Æ±ÇÁü¤òÌµÃÇ¤ÇÎ®½Ð¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤Î¡È¼Â·»¤ÎºÊ¡É¡£Èà½÷¤âºòÇ¯9·î¡¢ÀË½ÎÏ½èÈ³Ë¡¾å¤Î¥«¥á¥é¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿»£±Æ¡¦ÈÒÉÛ¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÇÄ¨Ìò3Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤Ï¡¢ÂåÉ½»ñ³Ê¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¹ñºÝÉñÂæ¤«¤é»ö¼Â¾å»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯6·î¤ËÄó½Ð¤·¤¿¹µÁÊÍýÍ³½ñ¤Ç¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÃì¤È¤Ê¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¼«¤é¤ò¡Ö2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¤Ù¤Áª¼ê¡×¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¤Î´ÇÈÄ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤êÀèÇÚ¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ÆÁ±½è¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎË¾¤ß¤âÀä¤¿¤ì¤¿¡£
Ë¡Åª½èÈ³¤¬³ÎÄê¤·¤¿º£¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤¬´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï»ö¼Â¾å¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¥¢¥é¥ó¥ä¥¹¥Ý¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀÈÈºá¤ÎÍÆµ¿¤Ç´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤òÂç¤¤¯Áû¤¬¤»¤¿°Ê¾å¡¢¾ÍèÅª¤ËÊì¹ñK¥ê¡¼¥°¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤í¤¦¡£
¡þ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯8·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Á´ÍåËÌÆ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹185cm¡£Âç´ÚÌ±¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¡£¥¢¥é¥ó¥ä¥¹¥Ý¥ë¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë½êÂ°¡£2013Ç¯¤Ë´Ú¹ñK¥ê¡¼¥°¤Î¾ëÆî°ìÏÂÅ·ÇÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2017¡Á2019Ç¯¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ç¥×¥ì¡¼¡£J1ÄÌ»»59»î¹ç23¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢2018Ç¯¤ÏJ1Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£2019Ç¯²Æ¤Ë¥Ü¥ë¥É¡¼°ÜÀÒ¤òÄÌ¤¸¤Æ²¤½£¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ø°ÜÀÒ¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¡¢FC¥½¥¦¥ë¡¢¥Î¥ê¥Ã¥¸¡¦¥·¥Æ¥£¡¢¥¢¥é¥ó¥ä¥¹¥Ý¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2024Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥é¥ó¥ä¥¹¥Ý¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£