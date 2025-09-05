「今日好き」“こおめい”川野愛明＆飯沼虎王カップル、破局報告「これからも大切な宝物です」
【モデルプレス＝2025/09/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた飯沼虎王、川野明愛が4日、それぞれのInstagramストーリーズを更新。破局を報告した。
【写真】「今日好き」こおめいカップル、ステージ上でキス寸前
2人はそれぞれ破局を報告。飯沼は「初めての恋愛で不安なこともありましたが、めいあちゃんのおかげで毎日が本当に楽しく、幸せな時間を過ごすことができました。今まで応援してくださったファンの皆様にも支えられて、本当に感謝しています」と振り返り、「一緒に日々を過ごす中で、少しずつ価値観の違いを感じるようになり、2人で話し合った結果、それぞれの道を歩んでいくことを決めました」とつづっている。川野へは「こんな僕と出会ってくれてありがとう。たくさんの思い出を一緒に作れたことは、これからも大切な宝物です。これからのめいあちゃんの活躍を心から応援しています」とメッセージを残した。
川野も自分の言葉で破局理由をつづり、「こおくんへ。私はこの11ヶ月間でこおくんの前向きで明るく、優しい性格に何度も救われたしどんな時でもそばに居てくれて心強かったよ。二つの旅を通してこおくんと出会えてよかったです。これからも夢に向かって頑張るこおくんをずっと応援してます。がんばってね」と伝えた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。川野と飯沼は「キョンジュ編」にてカップル成立し、“こおめい”として親しまれていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」こおめいカップル、破局報告
