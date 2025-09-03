「まだ暑さ続くの！？」→【しまむら】へ！ プチプラで買い足し！「おしゃれTシャツ」

9月に入ったけれど、しばらく暑さは続きそう。まだまだ出番の多い「Tシャツ」を買い足すなら、プチプラアイテムが正解かも。そこで今回は【しまむら】のTシャツにフォーカス。こなれ感のあるデザインで、1,500円以下で手に入るアイテムを厳選しました。シャツやジャケットを羽織った時にも映えるデザインにも注目。

ヴィンテージ感のあるデザインに一目惚れ

【しまむら】「SH ＊ ミッキーエイジT」\1,419（税込）

ヴィンテージ風の加工が施された、こなれ感を演出するTシャツ。ブラック地にミッキーマウスがプリントされており、遊び心のある大人カジュアルにぴったりです。ジーンズやカーゴパンツに合わせるだけで旬なコーデが完成。気軽なお出かけでもコーデのおしゃれ度を格上げできるかも。

大人の余裕を演出するグラフィックTシャツ

【しまむら】「CフォトフレンチSLT」\1,089（税込）

モノクロのグラフィックプリントが印象的なTシャツは、都会的な雰囲気をプラスできそうな一枚。フレンチスリーブデザインで、すっきりとしたシルエットも魅力。ワイドパンツやバルーンスカートなど、ボリュームの出やすいボトムスとも好相性。秋にはジャケットのインナーとしても映える優秀アイテムです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mu320様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M