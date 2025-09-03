【ショートパンツ】を大人っぽく着こなす！ イタリアブランド直伝・正解コーデのヒント5選

ショートパンツの人気がじわじわと広がってきました。軽快でチャーミングなのに加え、大人もコーディネートしやすくなってきたのが理由。上手に着こなす決め手は素材とシルエット。リラックスと洗練を兼ね備えたイタリア発のブランド【TELA（テラ）】から、すぐにマネしたくなる大人向きコーデをピックアップしました。

ユニセックスでクールな印象に

TELA 2025年春夏コレクション

ショート丈のパンツでも、割と大人っぽく穿きこなしやすいのが膝上レングスのハーフパンツです。黒やグレーなどの無彩色なら、シックにまとえます。

グレーのハーフパンツはカットソー素材で、軽やかに波打つ仕立てです。ウエストはゴムで、締め付け感はナシ。同じ素材のライトな羽織り物をオン。白いタンクトップが涼やかでさわやか。ユニセックスな着こなしがクールな印象を生き立てています。

カラーブロックで装いにコントラスト

TELA 2025年春夏コレクション

あっさりして見えやすいハーフパンツを、ドラマティックにまとうには、色のコントラストを役立てて。便利に使えるテクニックは、パーツごとに色をずらす「カラーブロッキング」。トップス、ボトムス、アウターの3点で組む「トリコール（3色使い）」がおすすめです。

白いチューブトップに、ワインカラーのシャツを重ねました。カーキのハーフパンツが差し色効果を発揮。3色の響き合いがリズミカルな動感を生んでいます。シャツをジャケットのように羽織るのは、季節の端境期に重宝なまとい方。濃い色の間を、白トップスでつなぐ組み合わせは手軽で効果的です。

セットアップで大人感盛り

TELA 2025年春夏コレクション

ミニスカートに近い膝上レングスのショートパンツはヘルシーな見え具合が魅力です。一方、ガーリーで幼く映りがちなので、大人風味のアレンジが肝心。シャツやジャケット類とのセットアップなら、サマになります。

マイクロショート丈ながら子どもっぽさを感じさせないのは、ジャケットとのセットアップだから。ダブルブレストのゆったりしたジャケットの前を開けて、のどかに着こなしています。トップスのイエローシャツがフレッシュな印象を添えました。爪先の開いたブーツサンダルでアクティブ感を呼び込んでいます。

スポーツテイストを上品に格上げ

TELA 2025年春夏コレクション

スポーツのユニフォームを取り入れるトレンドが盛り上がってきました。ボーイッシュなイメージの強いユニフォームルックですが、今はレディーライクなまとい方が提案されています。「いかにもスポーツ」といった見え具合を避けるのが上手な着こなしのコツです。

ブラウンのショートパンツとベースボールシャツのセットアップは、スエード素材ならではの質感がリッチなムードを添えています。チーム名のような胸のレタリングが元気感をアピール。全体がセットアップ調なので、落ち着きが備わりました。パールのイヤリングでさりげなくドレスアップ。足元もシアーソックルとローファーで上品に整えています。

ミリタリー × チャーミングが好バランス

TELA 2025年春夏コレクション

マイクロ丈のショートパンツには、マニッシュな羽織り物をかぶせると、バランスがよくなります。アウターのタフ感とボトムスのチャーミングさが互いを引き立て合う「ずれ感」がポイント。ミリタリーやワークウエアが絶好のパートナーです。

白いポロニットにアイボリーのショートパンツを引き合わせました。ミリタリー調のレザーアウターを重ねてタフさを投入。持ち味の異なるアウターを重ねることで、奥深い表情のレイヤードに仕上がりました。季節の変わり目に重宝しそうなシーズンレス仕様のスタイリングです。

着る人の日常に寄り添う「TELA」 ショートパンツは通年アイテムに

TELA 2025年春夏コレクション

「TELA」は2009年、クリエイティブディレクターのFederica Mora（フェデリカ・モラ）氏が設立したイタリア・ヴェローナ発のブランドです。国際的なブランドのマーチャンダイジングで実績を残したデザイナーの知見が注ぎこまれています。ブランド名はイタリア語でシンプルなファブリック構造を表すそうです。テーラリングの確かさに加え、フェミニン感や着心地を兼ね備えた服作りで多くのファンに評価されています。

蒸し暑い日が秋から先にも続きそうな中、ショートパンツの出番はほぼ通年に近付きつつあります。ロングシーズンにわたって穿きこなすには、スタイリングのパターンを増やしておきたいところ。着る人の日常に寄り添う「TELA」のルックを参考に、自分好みのレパートリーを増やしていきましょう。

ファッションジャーナリスト 宮田理江