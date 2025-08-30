近鉄、オリックス、ヤクルトで20年プレーした坂口智隆氏が子どもたちにアドバイス

ボールへの「恐怖心」をなくすグラブの使い方とは？ 近鉄、オリックス、ヤクルトで計20年プレーし、ゴールデン・グラブ賞を4度受賞した坂口智隆氏は「グラブで視線を遮らない。低い位置で遊び感覚でスタートすればいい」と、野球を始めたばかりの子どもたちにアドバイスを送る。

学童野球の指導者たちが初心者を指導する際、頭を悩ますのが「ボールへの恐怖心」をいかに取り除くか。ゴロには対処できても、キャッチボールの送球やフライに苦手意識を持つ子どもたちが多いという。

捕球体勢や打球の追い方など技術的な部分はもちろん大切だが、坂口氏は「まずはグラブの位置と向きを覚えてほしい」と解説する。ポイントは、グラブを縦ではなく横に構えること。こうすることで、飛んでくるボールに対して視線を遮らないようになる。捕球位置も顔の前ではなく顎の下や胸を意識する。

「まずは単純に目を出してあげる。子どもたちはボールが顔に当たるのが怖いから、グラブで顔を隠してしまう。ですが、顔より下で捕るとボールへの怖さはそれほどありません。そこから徐々に上げていって慣れていけばいい。ただ、最終的には顔より下で絶対に捕ること。グラブを横にすれば視線も遮らないし、捕球面積も広がるのでキャッチする確率も高くなります」

顔の前でボールを捕ろうとするとグラブが邪魔になってボールが見えず、打球の距離感も掴みづらい。顎が上がって足が止まり、後ろに逸らす可能性も高くなるという。また、フライ練習の際はノックバットを使わず、短い距離で手投げから始めることを勧めている。（First-Pitch編集部）