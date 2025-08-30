意識が遠のく…「息ができない！」妊婦を襲った“異変”の正体とは？｜出産レポ#10【ママリ】

初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第10話をごらんください。

緊急帝王切開となった、kantabouさん。着々と準備が進む中、麻酔が入り始めます。そのとき、kantabouさんは異変を感じ…。

©kantabou20

©kantabou20

麻酔の投与が進む中、kantabouさんの体に異変が現れ始めます。

©kantabou20

©kantabou20

息苦しさを感じ始めたkantabouさん。「息ができない」とあせりはじめます。

©kantabou20

©kantabou20

息苦しさにおそわれ、パニックにおちいったkantabouさん…。酸素マスクが外れます。

©kantabou20

©kantabou20

麻酔の影響でしょうか…息ができない恐怖を感じながら、そのまま静かに意識が遠のいていきました。

あなただけの出産の物語

©kantabou20

©kantabou20

初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。



予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。



どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。



赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。

