2人の恋は前途多難なようだーー。

8月25日、本誌が報じた女優・趣里とBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝の地元区役所へのラブラブ訪問。結婚報道が取り沙汰されていた2人だが、驚くのは趣里のお腹が“ぽっこり”していたことだ。

「2人ともキャップは被っていましたが、三山さんは特に変装することもなく堂々としていました。趣里さんは眼鏡にマスクという姿でした。2人が訪れていたのは、空き地の管理などを扱う部署なので、婚姻届の提出ではなさそうでした。

驚いたのは、趣里さんのお腹がかなりぽっこりしていたことです。ひと目でわかるほどの膨らみでしたよ。そんな趣里さんを三山さんは気遣っていて、雰囲気はラブラブな若い夫婦そのものでした」（居合わせた人）

新婚夫婦さながらの仲睦まじい様子だが、X上ではやはり三山に対する厳しい意見が続出している。

《女性にだらしない男は何度でも繰り返すから蘭さんの言うとおり止めたほうがいい》

《もし趣里が結婚したなら、溺愛してる豊さんには悪いけど、親子の縁を切って相続対策も考えないとアカンのでは》

《本気で結婚するつもりなの？婚約報道の時には妊娠してたのか…》

このように2人の結婚に反対する声が相次いでいるのだ。そもそも、ことの発端は三山の女性トラブルである。

「4月に三山さんと元婚約者のYouTuberのRちゃんとの“1億円婚約トラブル”が『週刊文春』で報じられたことで、趣里さんとの婚約は本来であれば5月に発表される予定でしたが、延期を重ねています。

趣里さんといえば、水谷豊さんを父に持ち、母は伊藤蘭さんという芸能一家。『女性セブン』は、蘭さんが三山さんを“拒絶”しており、婚約が白紙に戻る可能性さえ報じています。というのも、水谷家に三山さんは“トラブル”を話していなかったようで不信感が募るのは間違いないでしょう。とにかく、三山さんが元婚約者に対して誠意ある態度をとっていれば、ここまでトラブルはこじれなかったはず。三山さんの無責任な振る舞いから、ファンは趣里さんの結婚に反対しているのでしょう」

とはいえ、子供にとっては唯一のパパ。注目カップルは、どんな家族の形を目指すのだろうか。