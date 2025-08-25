»ØÀè¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢Ä¾´¶Áàºî¤Ç¤¤ë¡ª4ËÜ»Ø¤Þ¤Ç¤ÎÁàºî¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢»ØÀè¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥Ñ¥½¥³¥óÁàºî¤ò²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¨¤ë¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É3¥â¥Ç¥ë¡ÖMA-PB521LGM¡ÊBluetooth¡¦7¥¤¥ó¥Á¡Ë¡×¡ÖMA-PY521GM¡ÊÍÀþ¡¦6¥¤¥ó¥Á¡Ë¡×¡ÖMA-PY521LGM¡ÊÍÀþ¡¦7¥¤¥ó¥Á¡Ë¡×¤ò9·î¾å½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£1ËÜ»Ø¤«¤é4ËÜ»Ø¤Þ¤Ç¤ÎÁàºî¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼µ¡Ç½¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀÜÂ³¥¿¥¤¥×¤äÂç¤¤µ¤òÁª¤Ù¤ë¡£
¢£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁàºî´¶¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É
É½ÌÌ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤ÇÈ¿±þ¤âÎÉ¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯Áàºî¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·Ú¤¤ÎÏ¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç³ÆÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¼ê¼ó¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡£
¢£14¼ïÎà¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼Áàºî¤Çºî¶È¤ò¸úÎ¨²½
»Ø¤ÎËÜ¿ô¤È»ØÀè¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£»Ø¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼Áàºî¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÍÍ¡¹¤ÊÁàºî¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¢£¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÈÆ±¤¸»ÈÍÑ´¶¤ò¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¤â
ÉáÃÊ¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¤ò»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ÈÍÑ´¶¤ò¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤â¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£
¢£¿¶Æ°µ¡Ç½¤Ç¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ò¼Â´¶
¿¶Æ°µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨MA-PY521GM/MA-PY521LGM¡§³ÈÄ¥¥â¡¼¥É»þ¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£Áàºî¤·¤ä¤¹¤¤¹¡¹¥µ¥¤¥º
4ËÜ»Ø¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼Áàºî¤â¤·¤ä¤¹¤¤¹¡¹¥µ¥¤¥º¡£Áàºî¤·¤Ë¤¯¤¤¾®¤µ¤¤¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¤Î¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£¥Ç¥¹¥¯¤¬¶¹¤¯¤Æ¤â²÷Å¬Áàºî
¥Þ¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯Æ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶¹¤¤¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥Þ¥¦¥¹¤ÈÊ»ÍÑ¤â²ÄÇ½
ÍÀþ¡¦ÌµÀþ¤É¤Á¤é¤Î¥Þ¥¦¥¹¤È¤âÆ±»þ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£Çö·¿¡¦·ÚÎÌ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø
·Ú¤¯¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê·Á¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤º¡¢»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£
¢£Bluetooth ÀÜÂ³¤ÎMA-PB¥·¥ê¡¼¥º
ÉÕÂ°¤ÎUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç·ÐºÑÅª¤À¡£½¼ÅÅ»þ´ÖÌó2»þ´Ö¤Ç¡¢20»þ´ÖÏ¢Â³Æ°ºî¤Ç¤¤ë¡£6¥¤¥ó¥Á¤ÎMA-PB521GM¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¢£ÍÀþÀÜÂ³¤ÎMA-PY¥·¥ê¡¼¥º
ÍÀþ¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Áàºî¥¨¥ê¥¢³ÈÄ¥¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È³Æ¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁàºî¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´ÌÌ»È¤Ã¤Æ¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼µ¡Ç½¤ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÁàºî¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¨¤ë¡£
¢£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¡ÖMA-PB521LGM¡ÊBluetooth¡¦7¥¤¥ó¥Á¡Ë¡×
¢£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¡ÖMA-PB521LGM¡ÊBluetooth¡¦7¥¤¥ó¥Á¡Ë¡×
