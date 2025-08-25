趣味でイラストや漫画を描いているサコサコさんの漫画「早出の日」が、Xで話題となっています。

朝、10歳の娘が登校するときは、夫が玄関でお見送りすることが日課になっていました。夫が仕事で先に家を出た日、娘は夫がいない玄関に向かって…という内容で、読者からは「かわいい！」「早出の日、減らしたくなっちゃいますね」などの声が上がっています。

普段はクールな娘が見せた、思わぬかわいさ

サコサコさんは、Xで日常漫画などを発表しています。サコサコさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

サコサコさん「2018年ごろだったと思います。インスタグラムで育児絵日記を投稿している作家さんのインタビュー記事を読み、『こんな楽しい世界があるのか！』とすぐに始めました。当時は娘がまだまだ手がかかる時期でしたが、同じように絵日記を投稿している仲間といろいろとお話しすることで、育児を楽しむことができました」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

サコサコさん「娘が突然このようなかわいい発言をしていたのが、とても心に残ったからです。最近の娘は、以前より夫にも私にも割とクールな発言や態度を取ることが増えたので、なおさらかわいらしく感じました。『忘れる前に記録しておかないと！』と、急いでメモしました」

Q.娘さんが「返事返ってこないかあ〜」と言ったときのサコサコさんの心境を教えてください。

サコサコさん「いざ見送りがないと少しさびしい気持ちになったのかな…と、私の心もきゅーんとしました。はっきりと『さびしい』と言ったわけではありませんが、だからこそ伝わってくるものがありました」

Q.このことは旦那さまには伝えましたか。どのような反応だったのでしょうか。

サコサコさん「夫は『ふーん』と返事しつつ、にやにやとうれしそうな顔をしていました。内心大喜びだったのではないでしょうか」

Q.娘さんを旦那さまが見送る習慣は、いつごろから始まったのでしょうか。

サコサコさん「娘が小学校に通い始めた頃からです。小学2年まで私が娘の登校に付き添っていたので、夫が毎朝2人を見送ってくれていました。その習慣が今も続いているのだと思います。特に夫婦で話して決めたわけではなくて、自然とそうなりました」

Q.このエピソードから父娘の仲のよさがうかがえますが、旦那さまと娘さんが特に仲良しだなと感じるのは、どのようなときですか。

サコサコさん「赤ちゃんの頃から、夫が家にいるときは娘と遊んでくれていました。なので、いまだに夫が休みの日は、夫にくっついて遊んでいます。夫は娘の好きなもののイベントなどをまめにチェックして予約するなど、娘のために努力してくれるので、娘も全幅の信頼を寄せているのかなと思います」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

サコサコさん「『お父さんうれしすぎるね』『私がお父さんなら、うれしくて泣いちゃうかも』など、夫の気持ちを想像してくれるコメントがたくさん寄せられました。私も同じ気持ちですので、どのコメントもうれしかったです」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

サコサコさん「子どもも成長し、描ける内容が減ってきていますが、これからもかわいくてうれしくなるような記録を残していけたらと思います。時間が取れたら赤ちゃんの頃のエピソードなども描きたいです。自分が楽しめて、読んだ人も心がふっと軽くなるような、そんな漫画を描いていけたらいいなと思います」