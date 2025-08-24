¤ªÊÆ¤Ï¤â¤Ï¤ä¹âµéÉÊ¤Ç¤¹¡Ä¡ÒÇ¯¶â·î15Ëü±ß¡Ó¡ÒÃù¶â1,000Ëü±ß¡Ó²ÈÄÂ7Ëü±ß¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¿µ¤Þ¤·¤¯60ÂåÇ¯¶âÉ×ÉØ¡£¡Öº£·î¤â3Ëü±ßÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ß¤ë¤ß¤ë¸º¤ëÃù¶â¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¡ÖÏ·¸åÇË»º¤Î±Æ¡×¡ÚFP¤Î½õ¸À¡Û
¡Öº£·î¤â3Ëü±ßÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡×ÄÌÄ¢¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¿ÀµÜ»ûÉ×ºÊ¡£·î15Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤Ç2¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÀ¸³è¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ¤ÎÇÈ¤Ë´°Á´¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯Á°¤Þ¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²È·×¤Ï¡¢º£¤äËè·îÃù¶â¤òÀÚ¤êÊø¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£¤ªÊÆ¤òÇã¤¦¤Î¤âí´í°¤·¡¢ÅÅµ¤Âå¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¿¿²Æ¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò²æËý¤¹¤ëÆü¡¹¡£¡ÖÀÎ¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¡×¤Ç¤ÏÅþÄìÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿Ï·É×ÉØ¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÂÎ¸³¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬º£¤¹¤°¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ï·¸å¤Î»ñ»ºËÉ±Òºö¤òFP¤ÎÀÄ»³ÁÏÀ±»á¤¬Ãµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÊÆ5¥¥í¤¬¹âµéÉÊ¤Ë¡×Êª²Á¹â¤¬Ä¾·â¤·¤¿Ç¯¶âÉ×ÉØ¤Î¸½¼Â
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤¹¿ÀµÜ»ûÉ×ºÊ¡ÊÉ×68ºÐ¡¢ºÊ64ºÐ¡Ë¤Î·îÍËÆü¤ÎÄ«¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÍ«Ýµ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Î·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅÅÂî¤È¥ì¥·¡¼¥È¡¢¤½¤·¤ÆÇö¤¯¤Ê¤Ã¤¿²È·×Êí¡£¡Ö¤Þ¤¿Â¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¾®¤µ¤Ê¤¿¤áÂ©¤È¶¦¤ËÏ³¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢°Å¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤µ¤é¤Ë°Å¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
3Ç¯Á°¡¢É×¤Î±ÑÌÀ¤µ¤ó¤¬´°Á´¤Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿»þ¡¢·î15Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤Ç¤â¡Ö¼ÁÁÇ¤Ë¤¹¤ì¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄÂ7Ëü±ß¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢¸÷Ç®Èñ1Ëü5,000±ß¡¢¿©Èñ3Ëü±ß¡£ÆüÍÑÉÊ¤äÄÌ¿®Èñ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤â¡¢·×»»¾å¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊÆ5¥¥í¤¬4,400±ß¤â¤¹¤ë¤Î¤è¡£°ÊÁ°¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡£·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¤ÏÈèÏ«¤¬Þú¤ß¤Þ¤¹¡£¿©¥Ñ¥ó1¶Ô¤¬200±ß¤òÄ¶¤¨¡¢Íñ1¥Ñ¥Ã¥¯¤¬300±ß¶á¤¯¡£ÆüÍÑÉÊ¤âÀöºÞ¤ä¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç¸®ÊÂ¤ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Êª²Á¹â¤Ï¡¢É×ºÊ¤ÎÊë¤é¤·¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀáÌó¤Î¸Â³¦¡½¡ÖÅÅµ¤Âå¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÇ®Ãæ¾ÉÀ£Á°¡×¤Î´í¸±¤ÊÆü¾ï
·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä«10»þ¤ÈÍ¼Êý6»þ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ò²ó¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÇäÉÊ¤ÏÄ«°ìÈÖ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£Í¼Êý6»þ¤«¤é7»þ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤Î¶á¤¤¸«ÀÚ¤êÉÊ¤Ë²«¿§¤äÀÖ¿§¤Î30%³ä°ú¡¢50%³ä°ú¤ÎÃÍ»¥¤¬½Å¤ÍÅ½¤ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï½µ¤Ë3²ó¤Ïµû¤äÆù¤òÇã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï·î¤Ë¿ô²ó¤ÎÆÃÇäÆü¤Î¤ß¡£¡ÖÆ¦Éå¤ÈÍñ¤È¥â¥ä¥·¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿²Æ¤Ë¤Ê¤ê¼¼²¹¤¬35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¡ÖÅÅµ¤Âå¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤òí´í°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ã»Ò¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°½Ð¤â·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¼ÖÄÂ¡¢¥Ð¥¹Âå¤µ¤¨¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯´¶¤¸¤ëËèÆü¡£
¡ÖÎÙ¤Î¸©¤Ë½»¤àÂ¹¤Î´é¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¸òÄÌÈñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä¡Ä¡×¡£±ÑÌÀ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Êª²Á¹â¤¬Ã¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¸³èÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÀ¸¤¤¬¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÀµÜ»ûÉ×ºÊ¤ÎÀáÌóÅØÎÏ¤ÏÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°åÎÅÈñ¤äÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤ëÇã¤¤ÂØ¤¨¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¹¹¿·ÎÁ¡¢´§º§Áòº×¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤â¤¢¤ê¡¢É×¤ÎÄêÇ¯¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¤ÇÃù¶â¤Ï1,300Ëü±ß¤«¤é1,000Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢·Ã»Ò¤µ¤ó¤âÇ¯¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ï·î6Ëü8,000±ß¤Û¤É¡£É×ÉØ¹ç¤ï¤»¤Æ·î22Ëü±ß¼å¤ÎÇ¯¶â¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¤½¤ì¤Û¤É¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãù¶â¤Ë¡¢Àè¡¹¤ÎÉÂµ¤¤ä²ð¸î¤Î²ÄÇ½À¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ê»Ù½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»ñ»º¤ÏÉ×ÉØ¤Î¼÷Ì¿¤Þ¤Ç»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¶ì¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÀÎ¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¡×¤Îæ«-Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ±þ¤âÊª²Á¾å¾º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¸½¼Â
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤«¡×¡£¿ÀµÜ»ûÉ×ºÊ¤Îµ¿Ìä¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿ô»ú¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¤Î¼çºÅ¤¹¤ëÌµÎÁ²È·×ÁêÃÌ²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î±ÊÀ¥ºâÌé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ë¤³¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3Ç¯Á°¤Ë·î15Ëü±ß¤À¤Ã¤¿Ç¯¶â¤¬¡¢º£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö15Ëü±ß¤Ï15Ëü±ß¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤à¤·¤í¾¯¤·Áý¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È±ÑÌÀ¤µ¤ó¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¼ó¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Î¤«¤ËÌ¾ÌÜ¾å¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬1.9¡ó°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÌ¾ÌÜ¼ê¼è¤êÄÂ¶âÊÑÆ°Î¨¤Ë¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥¹¥é¥¤¥É¤ÎÄ´À°¤ò²Ã¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ¾å¤ÏÊª²Á¤äÄÂ¶â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿ô»ú¤Î¾å¤Ç¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢3Ç¯Á°¤Î15Ëü±ß¤Ïº£¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½14Ëü5,000±ßÄøÅÙ¤Î²ÁÃÍ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏËè·î5,000±ßÁ°¸åÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢5,000±ß¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ª¶â¤Î¸º¤ê¤¬·ã¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È·Ã»Ò¤µ¤ó¡£ ±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î´¶³Ð¤ÏÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¤ËÉéÃ´´¶¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¤äÌîºÚ¡¢Íñ¤ä¥Ñ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈËèÆü·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ÉÊ¡É¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç¤¹¡£²È·×¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤É¬¼ûÉÊ¤Û¤É¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿ô»ú°Ê¾å¤ËÊë¤é¤·¤¬¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²ÈÄÂ¤¬ÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÇ¯¶â³Û¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÀ¸³è¤¬¸·¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤Þ¤À¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÈÄÂ¤Þ¤ÇÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÀÎ¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÊª²Á¤Î±Æ¶Á¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
±ÑÌÀ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÇÏ·¸åÀß·×¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤Ï¤â¤Ï¤äÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ¤ÂÓ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¸½¶â¡¦ÍÂÃù¶â¡×¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤ÏµÕ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¿¤À»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï»ñ»º¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¯¶âÀ¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿À¤ÂÓ¤Ë¡¢ÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ï·¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÄü¤á¤Ê¤¤¡ªº£¤«¤é¤Ç¤¤ë»ñ»ºËÉ±Òºö
¡Ö¤â¤¦¼êÃÙ¤ì¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤½¤¦Ã²¤¯¿ÀµÜ»ûÉ×ºÊ¤Ë¡¢FP¤Î±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÁªÂò»è¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»ñ»º¤ò¥¤¥ó¥Õ¥ì¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¿ÀµÜ»ûÉ×ºÊ¤Ë¤ÏÌó1,000Ëü±ß¤ÎÍÂÃù¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤ò¡ÖÊª²Á¾å¾º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¡×¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ¤ÏÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦·Ã»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÆ°¤«¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸³èÈñ¤Î2¡Á3Ç¯Ê¬¤Ï¸½¶â¤Ç³ÎÊÝ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÍ¾Íµ»ñ¶â¤Î°ìÉô¤ò¡ÈÊª²Á¾å¾º¤Ë¶¯¤¤¾¦ÉÊ¡É¤Ë²ó¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é»ñ»º¤ò¼é¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±ÊÑÆ°10Ç¯¹ñºÄ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¸µËÜÊÝ¾Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦±ÑÌÀ¤µ¤ó¡£
¡Ö¸½¶â¡¦ÍÂÃù¶â¤Ï°ÂÁ´¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª²Á¾å¾º¤Ç¼Â¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ï²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Êª²Á¾å¾º¤ÇÃå¼Â¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ê¸µËÜ³Û¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â»ñ»º¤Î°ìÉô¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼é¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¢¤ï¤»¤Æ±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ù½Ð¤È¼ýÆþ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¸øÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢·ò¹¯¤¬µö¤»¤Ð¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÎÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¤âÁªÂò»è¤Ë¡£
¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤¦Æ¯¤«¤º¡¢ÀáÌó¤Ç²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹±ÑÌÀ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Öº£¤Ï70¡Á74ºÐ¤Ç¤â3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤òÊä¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤ä·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀµÜ»ûÉ×ºÊ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¡¢¤³¤ÎÀè»ñ»º¤ò¤É¤¦¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢²þ¤á¤ÆÏ·¸å¤Î¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡ÖWPPÀïÎ¬¡×¡½¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ÎÏ·¸åÀß·×
¤Þ¤À¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¿ÀµÜ»ûÉ×ºÊ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¡ÖWPPÀïÎ¬¡×¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°·ÐºÑÂç³Ø¤ÎÃ«ÆâÍÛ°ì¶µ¼ø¤¬¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñ´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦¸Ä¿ÍÇ¯¶âÉô²ñ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£
WPPÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¯ÂÐ±þºö¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡W¡ÊWork longer¡Ë¡§Ä¹¤¯Æ¯¤¯
65ºÐ¤Ç´°Á´¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡ãÄ¹¤¯Æ¯¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¡ä
¡¦ ¼ýÆþ·ÑÂ³¤ÇÃùÃß¡¦Åê»ñ¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¸ú²Ì
¢P¡ÊPrivate pensions¡Ë¡§»äÅªÇ¯¶â¡¦¼«½õÅØÎÏ
iDeCo¡¢¿·NISA¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¡ã¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¡ä
¡¦ ¿·NISA¡§Ç¯´Ö360Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇÅê»ñ
¡¦iDeCo¡§½êÆÀ¹µ½üÉÕ¤Èó²ÝÀÇÀÑÎ©
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐ±þ·¿¾¦ÉÊ¡§¸Ä¿Í¸þÊÑÆ°10Ç¯¹ñºÄ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹·¿Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É
£P¡ÊPublic pensions¡Ë¡§¸øÅªÇ¯¶â¤ÎºÇÅ¬²½
¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¹©É×¼¡Âè¤Ç¡ÈÁý¤ä¤¹¡É¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£ ¤½¤ÎÂåÉ½¤¬·«²¼¤²¼õµë¡£
¡¦ Ç¯¶â¼õµë¤ò1¥õ·îÃÙ¤é¤»¤ë¤´¤È¤Ë0.7¡óÁý³Û¡£
¡¦ 65ºÐ¤«¤é70ºÐ¤Þ¤Ç5Ç¯´ÖÃÙ¤é¤»¤ì¤Ð42¡óÁý¢ªËè·î15Ëü±ß¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢21.3Ëü±ß¤Ë¡£
¡¦75ºÐ¤Þ¤ÇÃÙ¤é¤»¤ì¤Ð84¡óÁý¢ªËè·î15Ëü±ß¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È27.6Ëü±ß¤Ë¡£
¾åµ¤Î¤¦¤Á¡¢·«²¼¤²¼õµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃÙ¤é¤»¤¿Ê¬¤À¤±Â»¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¼ÂºÝ¤ÎÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤Ï·«²¼¤²¸å11Ç¯11¥õ·î¡£70ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤¿¾ì¹ç¤Ï81ºÐ11¥õ·î¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤è¤êÀ¸³¶Áí³Û¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶ÑÍ¾Ì¿¤«¤é·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¸½ºß65ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÏÊ¿¶Ñ¤ÇÌó85ºÐ¡¢½÷À¤ÏÌó90ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï·«²¼¤²¼õµë¤ÎÊý¤¬¡ÖÆÀ¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¼÷Ì¿¤äÀ¸³è»ñ¶â¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁªÂò¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¡ØÂà¿¦¤·¤¿¤éÇ¯¶â¤À¤±¤ËÍê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÎ©¤Á¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¸øÅªÇ¯¶â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«½õÅØÎÏ¤Ç»äÅªÇ¯¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÄ¹¤¯Æ¯¤¯¡£¤³¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÀïÎ¬¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÏ·¸åÀß·×¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£¤¹¤°»Ï¤á¤¿¤¤Ï·¸å»ñ»ºËÉ±Ò¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È
¿ÀµÜ»ûÉ×ºÊ¤ÎÂÎ¸³¤«¤é³Ø¤Ù¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Êª²Á¾å¾º¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
¡¦Ç¯2¡ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤â¡¢10Ç¯Â³¤±¤Ð¤ª¶â¤Î¼Â¼Á²ÁÃÍ¤Ï18¡óÌÜ¸º¤ê¡Ê2024Ç¯¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤ÎÊ¿¶ÑÁí¹ç»Ø¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ2.7%¤Î¾å¾º¡Ë
¡¦Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤ÏÊª²Á¾å¾ºÂÐ±þµ¡Ç½¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Êª²Á¾å¾º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤
¸½¶â¡¦ÍÂÃù¶â¤À¤±¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤¹¤ë
¡¦¶ä¹ÔÍÂ¶â¤Î°ÂÁ´¿ÀÏÃ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤
¡¦Å¬ÅÙ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿»ñ»ºËÉ±Òºö¤¬É¬Í×
¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤ÎWPPÀïÎ¬¤¬À¸»à¤òÊ¬¤±¤ë
¡¦Ä¹¤¯Æ¯¤¯¡¢»äÅªÇ¯¶â¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Î»°°Ì°ìÂÎ
¡¦iDeCo¡¢¿·NISA³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÀÑÎ©Åê»ñ
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐ±þ·¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ø¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ
Ï·¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤¤
¡¦¸ÂÄêÅª¤Ç¤âÂÐ±þºö¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë
¡¦À¸³èÈñºï¸º¡¢Éû¼ýÆþ³ÎÊÝ¡¢¸øÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹³èÍÑ¤¬½ÅÍ×
Êª²Á¹âÆ¤È¤¤¤¦¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Å¨¡×¤«¤éÏ·¸åÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¾ï¼±¤ò¼Î¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÅ¬±þ¤·¤¿»ñ»º´ÉÍý¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¿ÀµÜ»ûÉ×ºÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ÀÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
ÀÄ»³ÁÏÀ±