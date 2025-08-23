テオスカーと仲良くしていた大谷

【MLB】ドジャース 9ー5 ロッキーズ（日本時間22日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、敵地・ロッキーズ戦を欠場した。前日の同カードでは投打二刀流出場したが、打球直撃でその後代打を送られていた。心配の声が上がったが、ベンチで見せた姿に「深刻な怪我でなくてよかった」「安心しました」とファンは安堵していた。

この日は当初から休養日。前日20日（同21日）には投打二刀流で出場し、打球直撃のアクシデントもあり8回に代打を送られた。試合中はずっとベンチから戦況を見守っていた。

アクシデントもあったため、SNSでは心配の声が寄せられていた。しかし、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は「ショウヘイは大丈夫。明日出場するだろう」と明言した。試合後にはテオスカー・ヘルナンデス外野手から抱きつかれ笑顔を見せるなど、じゃれ合う場面もあった。

この様子にファンも注目。「お休みのふたり、ニコニコ」「翔平君の事気遣いながらの テオさん ホントにイイヤツだなぁ〜」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）