º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÅêµå²ó¿ô¤è¤ê¡Ö¼«¿®¤Î²óÉü¡× MLB¸ø¼°¤¬ÀÚÇ÷¤·¤¿¸½¾õ¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ÎÉüµ¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï£µ·î¤Ë±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡££±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤Ë£³£Á¤ÇÉüµ¢ÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢£³²óÅÓÃæ£¶°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£³²ó¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï£¹£µ¡¦£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£´¥¥í¡Ë¤Ç¡¢£¹£¶¥Þ¥¤¥ë¡Á£¹£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£´¡¦£µ¥¥í¡ÁÌó£±£µ£¶¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿Ê¿¶ÑµåÂ®¤Ï£¹£³¡¦£¶¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£¸¥¥í¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Åö½é¤Ï£¸·îËö¤ÎÉüµ¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨ÀäË¾¤ÈÊó¤¸¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ê¡¢Éüµ¢¥×¥é¥ó¤ÏÂÆ§¤ß¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº´¡¹ÌÚ¤Î¶á¶·¤òÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬£±£¹Æü¡ÊÆ±£²£°Æü¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¡Öº´¡¹ÌÚ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¾¯¡¹Ê£»¨¤À¡×¤È¤·¡Öº´¡¹ÌÚ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÌÜÅª¤ÏÅêµå²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¼«¿®¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤½¤Î¼«¿®¤¬É¬¤º¤·¤â½½Ê¬¤Ë¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥±¥¬¤è¤ê¤â¡¢Àº¿ÀÌÌ¤ÇÂç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£¶¿Í¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò¤¹¤°¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢Éüµ¢»þ´ü¤Ï£¹·î¾å½Ü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¡¡