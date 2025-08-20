歌手の浜崎あゆみ(46)が、19日、Instagramのストーリーズを更新。涙するほどの出来事があったことを明かし、ファンから「お願い。休んで…」「あんまり無理しないで!!」など、心配の声が寄せられている。

【映像】“20代に見える”リハ中の様子

現在、アジアツアーを行っている浜崎。Instagramでは、「どんどん細くなってない？」「20代に見えるな」と反響が寄せられたリハーサル中の写真や、シンガポールでファンと交流する様子などを投稿している。

19日はInstagramのストーリーズを更新し、「完全なる行き止まりにぶつかりました さてどうやってはいあがろうか」と、困難に直面したことを報告。その後の投稿でも、「早朝からとんでもないお願いを言い出して、たくさんの緊急全力サポートをしてもらいながら、文字通り皆で手を取り合い爆進し続けたきょう、終盤の大事な締めくくりに差し掛かった頃、心がバキッと折れた音がした。こんなにハッキリ聞こえたのはいつぶりだろうかくらいバキッと鳴った。その瞬間、脳が一切を遮断した。見るのも聞くのも発するのも自分がそこに存在することもすべて。悔し泣きする姿などさらしたくないので去った。寝て起きたら『そんな事もあったね』と切り替えてクリエーティブ脳が戻って来てますように」と、涙するほどの出来事があったことを明かした。

この投稿にファンからは、「あゆちゃん大丈夫？無理しないでね」「休むことも大事」など、心配や励ましのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）