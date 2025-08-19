重機や特殊車両にも、しっかり取り付けできる！ドリンク＆小物ホルダー
サンワサプライ株式会社は、特殊車両や棚の柱に巻き付けて固定できるドリンクホルダー「PDA-STN80BK」を発売する。耐久性に優れたシリコンラバーを採用し、ドリンクホルダーとしてはもちろん、ペンやスマートフォンなど様々なアイテムを収納でき、作業現場や倉庫での利便性を高める。
■シリコンラバーを巻きつけて固定できるドリンクホルダー
直径15cm（外周47cm）までのフレームや柱にシリコンラバーを巻きつけて固定できる。シリコンラバーは縦・横に向きを変えて使用できる。
■フォークリフトなどの特殊車両におすすめ
本体背面にもシリコンを使用しているので、リフトなどの振動のある特殊車両にもしっかり固定できる。
■ドリンク以外の小物の収納にも便利
ドリンク以外にも、ペン・カッターなどの作業小物を収納できる。開口部が広いのでスマホの収納も可能だ。
■産業用ドリンクホルダー「PDA-STN80BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
・ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
・美しい夏の風物詩「金魚」の歴史と魅力に触れる！すみだ水族館、「東京金魚〜時代を泳ぐ、小さなミューズたち〜」を開催
・『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1
・前作チキンバーガーの販売数2倍超えを達成！バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調
■シリコンラバーを巻きつけて固定できるドリンクホルダー
直径15cm（外周47cm）までのフレームや柱にシリコンラバーを巻きつけて固定できる。シリコンラバーは縦・横に向きを変えて使用できる。
■フォークリフトなどの特殊車両におすすめ
本体背面にもシリコンを使用しているので、リフトなどの振動のある特殊車両にもしっかり固定できる。
■ドリンク以外の小物の収納にも便利
ドリンク以外にも、ペン・カッターなどの作業小物を収納できる。開口部が広いのでスマホの収納も可能だ。
■産業用ドリンクホルダー「PDA-STN80BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
・ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
・美しい夏の風物詩「金魚」の歴史と魅力に触れる！すみだ水族館、「東京金魚〜時代を泳ぐ、小さなミューズたち〜」を開催
・『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1
・前作チキンバーガーの販売数2倍超えを達成！バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調