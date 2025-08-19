国内最大級のフランス料理フェス！ 「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2025」9月20日〜10月20日開催
【画像】憧れのフレンチレストランに行くチャンス！
今年で15年連続開催となる、全国500店以上のフレンチレストランが参加する美食イベント「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2025」が、2025年9月20日（土）〜10月20日（月）まで開催されます。
■「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」って？
「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」は、全国各地の有名フレンチレストランのフルコースが、ぐっとお手頃な価格で楽しめる特別なイベント。
前菜・メイン・デザート・食後の飲み物がついて、税込み・サービス料込みなので、憧れだけど敷居が高いと感じていたあの名店にも、気軽に足を運ぶことができそう！
※内容は各レストランによって異なります
■今年のテーマは『食で巡るフランスの旅♪』
美食の国・フランスには、地域ごとに多彩な伝統料理があります。今回のイベントでは、そんな郷土の味を、地元日本の食材とシェフの技でアレンジした特別メニューで楽しめます。
例えば、彩り豊かな「ニース風サラダ」、南仏ラングドック地方の煮込み料理「カスレ」、アルザス地方の発酵菓子「クグロフ」など、前菜からデザートまで異なる地方の名物を一度に味わえることも。まるでフランスを旅しているような気分で、魅力あふれる“地方のごちそう”をぜひ堪能してください。
■開催概要
期間：2025年9月20日（土）〜10月20日（月）
場所：北海道から沖縄まで全国各地の500店以上のフレンチレストラン
料金：ランチ・ディナーともに3,000円／6,000円／10,000円（税込・サービス料込）
予約：完全予約制。2025年9月2日（火）午前10時〜「ダイナース クラブ フランス レストランウィーク2025公式サイト」にて オンライン予約&レストランへ直接電話予約を。
※ダイナースクラブ プレミアムカード会員は8月26日（火）先行予約可
※オンライン予約が可能な店舗は「TableCheck」からの予約となります
※電話受付のみのレストラン、またオンライン予約のみ対応のレストランもあります
■POINT
〇予約はお早めに！ 人気店はすぐ満席に。会員は先行予約が活用できる！
〇SNSも要チェック！ 公式や参加店のハッシュタグ投稿で最新情報をゲット！
おいしいだけじゃなく、生産者とのつながりや食文化の未来も感じられる1カ月。
この秋は、気になるレストランを予約して、フランス料理の魅力に浸ってみませんか？
【レタスクラブWEB編集部YYY】