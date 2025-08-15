¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×³«»ÏÁá¡¹¤Ë£ØÆüËÜ¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¡ÖÀá»Ò¤¬¡Ä¡×¡Ö20ÉÃ¤Ç¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×
¹âÈª·®´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¤¬15Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×ÏÈ¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ç¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÊüÁ÷¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ï18Ç¯4·î°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¸ø¼°X¡Ö¥¢¥ó¥¯¡×¤Ï¸á¸å9»þ¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÏ¢Â³Åê¹Æ¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¡Ø#²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Ï1988Ç¯¡¢¼Â¤Ï¡Ø#¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤È2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤¬#¹âÈª·®´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤¬#µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Ç¯¤ËÎ¾´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤È2013Ç¯¤Î¡Ø#É÷Î©¤Á¤Ì¡Ù¡Ø#¤«¤°¤äÉ±¤ÎÊª¸ì¡Ù¸ø³«»þ¤Î2²ó¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ë¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢ÆüËÜ¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤Ë¾å¤ê¤Ä¤á¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¤ÏÇ¯¡¹¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¡º£¤Ï¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡Â¿Ê¬ÌÜÀþ¤Ï¤ª¤Ð¤µ¤ó´ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢À¶ÂÀ¤ÏÀ¶ÂÀ¤ÇÀá»Ò¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¤·¡×¡Ö¤¢¤¢¡£¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤â¤¦Âç¾æÉ×¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤«¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥·¡¼¥ó²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤À¡Ä¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡¡»Ï¤Þ¤Ã¤Æ20ÉÃ¤Ç¤â¤¦¿É¤¤¡£Àá»Ò¤¬¡£Àá»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï¡¢À¶ÂÀ¤äÀá»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¶¡¤ò¤¦¤ß¤À¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡£Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬³ä¤ê¤ò¿©¤¦¡£°Î¤¤¿Í¤ÎÅÔ¹ç¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢½îÌ±¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤¦¡£Èá¤·¤¤¤Î¤Ï¼÷Ì¿¤ÎÊÌ¤ì¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¤Î¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ºî¤ÏÌîºä¾¼Ç¡»á¤ÎÄ¾ÌÚ¾ÞÆ±Ì¾ºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£ÀïÁè¤ÇÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡¦À¶ÂÀ¤È¡¢4ºÐ¤ÎËå¡¦Àá»Ò¤¬·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¹âÈª·®»á¤¬´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ1988Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£