『鬼滅の刃』に続き『チェンソーマン』も韓国で公開へ　“レゼ編”メインポスター＆予告編解禁

8月22日に公開される『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章 猗窩座再来に続き、劇場版『チェンソーマン レゼ編』も韓国で公開されることが決定した。

【画像】韓国の漫画に『チェンソーマン』のパクリ疑惑

9月の韓国公開を前に、メインポスターとメイン予告編が同時解禁。本作は、藤本タツキ原作の人気漫画『チェンソーマン』を初めて映画化した作品で、原作は2019年の連載開始からわずか数年で累計発行部数3,000万部を突破。2020年には小学館漫画賞や「このマンガがすごい！」オトコ編1位に選ばれるなど、作品性とエンタメ性の両面で高く評価されてきた。

物語は、電動ノコギリの悪魔・ポチタと契約し、人間と悪魔の力を併せ持つ少年デンジが、デビルハンターとして過酷な日々を送る中で出会う“謎の少女”レゼとの関係を軸に展開。今回の劇場版では、原作ファンから特に人気の高い「レゼ編」をMAPPAがアニメーション化する。TVアニメ版で主題歌を担当した米津玄師が、今回も新曲『IRIS OUT』を提供することも話題だ。

（画像＝ソニーピクチャーズ）韓国版ポスター

解禁された予告編では、マキマとの微妙な距離感に揺れるデンジの心情や、レゼとの邂逅、そして感情とアクションが交錯する緊張感あふれる場面が連続。片思いの相手とのデートや、笑顔の裏に謎を秘めたレゼとのやりとりなど、切なさと不穏さが同居する映像に仕上がっている。

韓国では近年、『THE FIRST SLAM DUNK』や『鬼滅の刃』シリーズなど、週刊少年ジャンプ原作のアニメ映画が相次いでヒット。『チェンソーマン』もその流れを受け、既に高い注目を集めている。さらに、『新感染』シリーズや『地獄が呼んでいる』『寄生獣 -ザ・グレイ-』で知られるヨン・サンホ監督が、あるインタビューで原作を大絶賛したことも、韓国での期待感を押し上げている。