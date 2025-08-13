齊藤なぎさがモデル♡カラコン「シャプン」新色で瞳に魔法を

「かわいい」が一瞬で終わってしまうのはもったいない--そんな乙女心を叶えるカラコンブランド『Chapun（シャプン）』から、齊藤なぎささんがイメージモデルを務める新色「ときとめブラウン」「ときとめグレー」が登場♡特殊設計の“Fixing lens”でハイライトが回らず、盛れた瞳をしっかりキープ。可愛さが止まる、魔法のようなレンズで、特別な日もふだんの日も、とびきりの私に♪

可愛さが“回らない”理由とは？

水光レンズ特有の悩みだった「ハイライトがズレて見える…」問題を解決したのが、『Chapun（シャプン）』独自の「Fixing lens（フィキシングレンズ）」構造。

レンズ下部に重心を置いた設計により、自然と正しい位置にレンズがフィット。瞬きしても回らず、ハイライトが瞳にピタッと固定されたまま、理想の盛れ感を一日中キープしてくれます♡

高機能なのにナチュラル！マニフィークのBBクリームで肌印象UP

新色は“とき”が止まる2カラー

今回発売されるのは、王道かわいい「ときとめブラウン」と、ちょっぴりミステリアスな「ときとめグレー」の2色。

ときとめブラウン

ぽってり黒フチ×あまキラ水光ブラウンで、甘さと透明感を両立。瞳がやさしく輝く印象に♡

ときとめグレー

うるうるのしずくグレーが、澄んだ眼差しを演出。大人っぽくも、儚げにも仕上がる万能カラー。

どちらもDIA14.5mm、着色直径14.0mmで、印象的なのにナチュラルに馴染む絶妙バランスです♪

瞳も気分もときめく♡スペック詳細

価格：1,815円（税込／10枚入り）

『Chapun』は機能性にもこだわりが満載！

カラー：全6色（新色は「ときとめブラウン」「ときとめグレー」）

使用期間：一日使い捨て

含水率：58％

UVカット対応

BC：8.6mm／8.7mm

DIA：14.5mm／15.0mm

度数：±0.00D～-8.00D（詳細は公式HPへ）

発売日：2025年8月19日（火）～

販売：WEBストア、雑貨ショップほか（一部取扱店舗を除く）

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指導のもと、正しくご使用ください。

とびきりの“私”を、ずっとキープ♡

一瞬の“かわいい”を永遠に閉じ込めるような、魔法のレンズ『Chapun』のときとめシリーズ。

ときめく気持ちも、盛れた瞳も、ずっと続いてほしい…そんな乙女の願いを、フィキシングレンズが叶えてくれます。

齊藤なぎささんの透明感あふれるビジュアルも必見♡毎日の自分に、少しだけ魔法をかけて。新しい私を、レンズの先に見つけてみませんか？