プールサイドやスイートルームで優雅に過ごす――。そんな「ラグジュアリーリゾート」の固定観念は、ここでは通用しない。世界の富裕層が目指す南アフリカのサファリでは、旅の主役は人間ではなく、野生動物だ。モーニングコールは夜明け前、免責同意書にサインをして乗り込むのは屋根さえない四輪駆動車。手を伸ばせば届きそうな距離にライオンが迫り、トイレはレンジャーが安全確認した「茂み」で済ませるのが流儀。なぜ彼らは、危険と不便を承知で大金を投じるのか。それは、お金では買えない「本物の体験」こそが最高の贅沢だと知っているから。本記事では、山口由美氏による著書『世界の富裕層は旅に何を求めているか 「体験」が拓くラグジュアリー観光』（光文社）より、富裕層がたどり着いた旅の最終形に迫っていく。

滞在中もラグジュアリーの概念を覆すような出来事が次々とおこった。

ラグジュアリーリゾートというと、ゲストはプールサイドで気ままにのんびりしている印象があるが、野生動物の生態にあわせ、1日のスケジュールは決められている。

滞在のハイライトは、早朝から午前と、午後から夕刻、1日2回のゲームドライブ（四輪駆動車でサバンナを走行し野生動物を見るアクティビティ。一般に「サファリ」とはゲームドライブをさすことが多い）。宿泊料金は食事、飲み物からランドリーまで込みのオールインクルーシブで、これらのアクティビティも含まれている。

朝は夜明け前にモーニングコールがあり、モーニングティーと軽い朝食の後、朝陽が昇るのと同時にゲームドライブに出発する。戻ってきて、ブランチの後一休みして、アフタヌーンティーの後、再び午後のゲームドライブに出かける。

世界中から富裕層のゲストが集まっていたが、ゲームドライブに行かずに寝ているなんて人は誰もいなかった。なぜならサファリの「体験」こそが、シンギータに滞在する最大の目的だからだ。

車は屋根なし、ルールもなし…「私営動物保護区」だからこその高い自由度

それ以前に私はケニアとザンビアで国立公園でのサファリを体験していたが、シンギータのゲームドライブは、心なしか1回あたりの時間が長い気がした。体験が充実するほどラグジュアリーということなのだろう。

ケニアや南アフリカの国立公園では（ザンビアは一部例外だが）、道路を外れて走行してはいけない、日の出前、日の入り後のゲームドライブは禁止、車の外に出てはいけないなどの規則がある。だが、私営動物保護区では、これらに一切縛られない。

国立公園では屋根付き車両が義務づけられていることが多いのに対して、私営動物保護区では屋根無しのランドローバーが主流。視界は抜群、ただし、当然ながら危険が伴う。だからこそ、免責同意書が必要なのだ。

それでもランドローバーは茂み（まさにブッシュ）をバキバキと枝をかき分けて進み、驚くほど近くまで野生動物に接近する。たとえば、ライオンを望遠レンズを使わなくてもいいような至近距離で見ることができる。ランドローバーはオープントップだから、隔てるものは何もない。手を伸ばせば届きそうな距離にライオンがいるのである。

と言うと強引なイメージがあるが、シンギータのようなラグジュアリーロッジではゲストの数が少ないので、ケニアの国立公園で見られるような、一頭のライオンに車が列をなして渋滞するオーバーツーリズム現象はおこらない。

夕暮れ時、「カクテルタイム」での“衝撃ルール”

もうひとつの贅沢が「サンダウナー」である。

アフリカでは、日暮れの時刻にあわせて一杯嗜むことをこう呼ぶ。眺めの良さと安全を見計らって、レンジャーがとっておきの夕陽スポットに車を停める。

ランドローバーの車両後部がバーカウンターになり、ワインやスピリッツ、おつまみが並べられる。レンジャーがバーテンダーになり、ちょっとしたカクテルも作ってくれる。

［画像］ナミビアのDamaraland Campでのサンダウナー （注）著者撮影出典：『世界の富裕層は旅に何を求めているか 「体験」が拓くラグジュアリー観光』（光文社）より抜粋

ブッシュの真ん中で、大地に沈むアフリカの夕陽を見ながらのカクテルタイム。自由に車の外に出られる私営動物保護区ならではの体験である。

だが、一杯飲んでトイレに行きたくなっても、ブッシュにトイレはない。車にトイレがあるはずもなく、茂みに入って用を足す、通称「ブッシュトイレ」となる。

レンジャーに言うと、野生動物がいないことを見計らって、男女で方角を分けて、しかるべき茂みを指示してくれる。ラグジュアリーロッジであろうと、昔ながらのブッシュのルールなのだ。それに異を唱えるゲストもいない。

富士山のように観光客が多くなれば問題なのだろうが、広大な私営動物保護区では、人間の営みも野生動物と同じで自然に還るということなのだろう。シンギータの体験は、まさに衝撃的だった。

「ラグジュアリー」と「アドベンチャー」は両立する

海外旅行やホテルの業界誌からキャリアをスタートさせた私は、世界のラグジュアリーホテルを取材する機会が多かったが、その一方で、アフリカもこの時、すでに3回目であり、90年代半ば頃から、ご縁があってパプアニューギニアに足繁く通うなど、ブッシュトイレしかないような環境にも慣れていた。

しかし、それは私個人がたまたま多様なタイプの旅を経験しているということで、一般論として、アドベンチャーな体験とラグジュアリーな世界は相容れないと思い込んでいた。

シンギータは、それを見事に覆してくれたのである。その後10年余り、私はとりつかれたようにアフリカのラグジュアリーサファリロッジの取材を重ねた。

独特の世界観に魅せられたこともあったが、野生動物が相手の体験は毎回が刺激的で、新鮮だったからだ。これほどお金を払うに値するラグジュアリーのかたちはないと直感したのも理由だった。

アジアンリゾートブームを背景に雑誌媒体などが、その次の目的地を探していたことも取材が成立した追い風となった。

日本の高級旅館の対極にあるシンギータ

シンギータの取材も女性誌の企画で実現したものだった。メキシコを取材し、次いで候補にあがったのがアフリカだった。ルレ・エ・シャトーというフランスを本拠地とする独立系ホテルのコンソーシアムのメンバーにシンギータが入っていたのである。

ルレ・エ・シャトーには日本の高級旅館も早くからメンバーに入っていたが、しばしばエキゾティシズムの両極として、サファリロッジと並べて紹介されていた。

シンギータがそうであったように、アフリカならではの建築やインテリアはどこも魅力的だったし、遠隔地であることを考えれば充分に美味しい食事が提供され、気が利く訳ではないけれど、ゲストの望みを実現しようと一生懸命なアフリカンホスピタリティにはいつも心がほだされた。

しかし、何といってもラグジュアリーサファリロッジの面白さは、スタッフもゲストも、野生動物を見るという唯一無二の体験を何にも勝って重視しているところだった。

たとえば、ロッジを紹介する写真をと、リクエストすると、彼らは決まって客室や料理の写真などには目もくれず、チーターやレパード、ゾウやライオンといった野生動物の写真ばかりを送ってくれるのである。

山口 由美

作家