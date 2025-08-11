気象庁は11日午前0時17分、長崎県、熊本県で線状降水帯が発生したと発表しました。また、11日午前0時20分、熊本県に大雨特別警報を発表。これまでに経験したことのないような大雨となっています。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル５に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況ですので、最大級の警戒をしてください。

【写真を見る】【速報】九州で線状降水帯が相次ぎ発生 熊本県に大雨特別警報 土砂災害や河川の氾濫などに厳重警戒

九州北部地方では福岡県や大分県、熊本県、長崎県で線状降水帯が相次いで発生。非常に激しい雨が同じ場所で降り続いていて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

●福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県は１１日朝にかけて

●宮崎県、鹿児島県（奄美地方を除く）は１１日昼前にかけて

気象庁によりますと、前線が東シナ海から西日本日本海側を通って東北地方へのびており、前線上の低気圧が日本海西部を東北東に進んでいます。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっています。

特に九州北部地方では、線状降水帯による猛烈な雨が断続的に降っており、１０日２１時までの２４時間降水量が４００ミリを超える記録的な大雨となっています。このため、土砂災害や洪水災害、浸水害の危険度が非常に高くなっています。

１２日にかけて、前線は西日本日本海側から東北地方に停滞し、前線上の低気圧が次々と通過していく見込みです。このため西日本から北日本にかけて、大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。

九州北部地方と九州南部では１１日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、九州北部地方では１１日朝にかけて、九州南部では１１日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

降り始めからの降水量が、福岡県では４００ミリを超えている所があるなど、九州北部地方では記録的な大雨となっています。また、山口県や福岡県、長崎県では２４時間降水量が観測史上１位の値となっている所もあります。

１０日２２時までの降水量（アメダス速報値）

・山口県

下関市竹崎 ３８５．５ミリ

宇部 ３２２．０ミリ

・福岡県

宗像 ４３９．５ミリ

福岡市小呂島 ４０６．０ミリ

・大分県

日田市三本松 ２５１．５ミリ

日田市椿ヶ鼻 ２４５．５ミリ

・佐賀県

鳥栖 ２０９．０ミリ

佐賀空港 １９１．０ミリ

・熊本県

甲佐 ３１９．５ミリ

山都町原 ２５４．０ミリ

・長崎県

壱岐市芦辺 ３７９．０ミリ

壱岐空港 ３７３．０ミリ

［雨の予想］（多い所）

１１日までの予想１時間降水量

山口県 ３０ミリ

福岡県 ８０ミリ

佐賀県 ６０ミリ

長崎県 ６０ミリ

大分県 ８０ミリ

熊本県 ８０ミリ

１２日０時までの予想２４時間降水量

山口県 １００ミリ

福岡県 ２５０ミリ

佐賀県 ２００ミリ

長崎県 ２００ミリ

大分県 ２５０ミリ

熊本県 ２５０ミリ

１３日０時までの予想２４時間降水量

山口県 ６０ミリ

福岡県 １００ミリ

佐賀県 １００ミリ

長崎県 １５０ミリ

大分県 ８０ミリ

熊本県 ８０ミリ

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。