新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」１０日群馬大会のＡロブック最終公式戦で、ＳＡＮＡＤＡ（３７）が大岩陵平（２６）から４勝目を挙げた。

すでに５敗と敗退が決まっているＳＡＮＡＤＡだが、今シリーズは別の意味での注目も集まっている。公式戦のたびに日替わりで前衛的すぎる入場コスチュームを披露。初戦はスピーカー付きジャケット、２戦目は全身スパンコールの人間ミラーボール、３戦目は網タイツ風セットアップ、４戦目は筋骨隆々の肉体が黄金のふんどしを履いたボディースーツ、５戦目は爽やか過ぎる白のシースルーセットアップ、６戦目はギンギラギンにさりげないスーツ、７戦目はミラノコレクションＡ．Ｔ風ガウン、８戦目は「聖マタイの召命」がプリントされたセットアップと、さながらファッションショーだ。

そして最終公式戦となったこの日は黒レザーの新作コートを身にまとって登場。レンズが６つのサングラスはかなりインパクトがあるが…ん？ なんかよく見るとカッコイイかもしれない。というかもしかしたらこれまでのコスチュームもすべてオシャレでカッコよく、少し変だと感じていたものは我々凡人の理解が追いついていなかっただけなのかもしれないと思えてきた。やはりＳＡＮＡＤＡはファッショニスタだ。

本紙の取材によれば、公式戦で披露した入場コスチューム９着にかかった金額は総額約５００万円だという。かつてジョルジオ・アルマーニが「エレガンスとは目立つことではなく記憶に残ることだ」と語ったように、ＳＡＮＡＤＡがこの夏に見せた着こなしは多くのファンの記憶に残ることとなった。

なお試合ではギターショットで大岩をＫＯし、４勝５敗で全公式戦を終えた。