武豊が前人未到のJRA4600勝「あっという間という気持ち」 札幌競馬場は大拍手
レジェンドがまた前人未到の未知の歩みを進めた。9日、札幌8R・3歳上1勝クラスで武豊（56）が騎乗したナリタヒカリ（牝3＝荒川）が差し切りV。直線では先行勢との距離が詰まるたびに歓声が大きくなり、Vゴールには喝采が沸き起こった。
武豊「40年近く乗っていますけど気がついたらと言うか、あっという間という気持ちが強いです。でも、本当にいろんな関係者に恵まれてここまで来たので、周りの人たちのおかげだと思います。今日絶対（達成）しなきゃと思っていて、池添君からもプレッシャー掛けられてましたから、本当にホッとしました。（4500勝からは）良い馬にたくさん乗せてもらいましたし、中身の濃いレースだったので良い100勝でした。でも、これからが大事なのでまた頑張りたい。本当に多くの馬と関係者が、1つ勝つことも大変ですけど、その1勝を目指して毎日仕事しているので、本当に重みを感じる数字です。（周囲からは）今日達成してくださいという声が多かったですし、ただルメールさんが来ているのでなかなか勝てないなと思ってたので、今日勝てて良かったです。初日から多くのお客さんに競馬場に足を運んでもらっていて、僕たちも仕事のしがいがあるというか、競馬に乗っていて励みになりますし、僕自身も良い夏にしたいと思っています。また札幌の後半も頑張りたい」