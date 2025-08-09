年収500万円でも「稼いでいる」と言われますが、東京にいるとそうは思えません。都内で“いい暮らし”をするには年収はいくらくらい必要ですか？

東京都の平均年収

まずは、東京都内の平均年収はどのくらいなのかを解説します。

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、東京都の平均給与は40万3700円となっています。東京都は全国平均の約1.2倍となっており、全国で圧倒的に多い水準となっています。

また、総務省「令和6年度 市町村税課税状況等の調」によれば、東京23区の平均所得で最も高い上位5つは以下の区です（※課税対象所得を所得割の納税義務者数で割って計算、1万円未満切り捨て）。



・港区：1780万円

・千代田区：1175万円

・渋谷区：1165万円

・中央区：833万円

・目黒区：778万円

港区、千代田区、渋谷区は1000万円を超えています。都心6区に該当しており、家賃や物価も特に高い傾向にある地域です。

一方、平均所得が500万円以下の区は以下のとおりです。



・中野区：494万円

・大田区：493万円

・練馬区：476万円

・墨田区：455万円

・荒川区：444万円

・北区：440万円

・江戸川区：424万円

・板橋区：422万円

・葛飾区：399万円

・足立区：395万円

東京23区の中でも、年収500万円程度で住める地域は多くあることが分かります。



都内で“いい暮らし”をするにはいくら必要？

“いい暮らし”の定義は人それぞれで異なりますが、ここでは平均的な支出以上の余裕のある収入を得ているケースで考えていきましょう。

総務省統計局「家計調査 家計収支編 2024年」を基に、東京都区部における二人以上世帯の1ヶ月の平均消費支出額の内訳を表1にまとめました。

表1

費目 平均月額 食料 10万189円 住居 2万6909円 光熱・水道 2万1002円 家具・家事用品 1万3504円 被服および履物 1万3062円 保健医療 1万9712円 交通・通信 3万9287円 教育 2万1201円 教養娯楽 3万8556円 その他の消費支出 5万7545円 消費支出合計 35万967円

出典：総務省統計局「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 2024年」を基に筆者作成

毎月同じだけの消費支出があるとして、年間に換算すると、421万1604円の生活費がかかる計算です。手取りを年収の75～85％程度とすると、年収が500万円～565万円程度あれば生活はできるでしょう。600万円程度あれば、場合によっては、教育費や老後に向けた貯蓄もできる可能性があります。

ただし、上記はあくまで平均値です。東京23区内でも住むエリアによっては生活費が平均よりもかかるケースがあります。また、表1の住居費には住宅ローンの返済が含まれていないため、月々住宅ローンの返済がある場合は表1よりも支出が多くなり、年収600万円程度でも家計がギリギリになる可能性も考えられます。



平均的な生活費では年収500万円以上は必要と考えられる｜都心のエリアでは平均所得が1000万円を超えるケースも

東京都内での生活には、平均的な支出ベースで年間約421万円が必要となる可能性があり、年収500万円以上は必要であると考えられます。

ただし、これはあくまで平均的な数値であり、住むエリアや住宅ローンの有無などによって必要な年収は大きく変わります。また、“いい暮らし”を平均的な支出以上の余裕のある収入を得ている世帯とすると、年収500万円では足りないと感じるケースもあるかもしれません。

特に都心の人気エリアでは、物価や家賃も高くなる傾向にあるため、より高い収入が求められるでしょう。自身の生活スタイルや将来の支出も見据えて、無理のない収支計画を立てることが大切です。



