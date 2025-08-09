お盆帰省を出迎える祖父母の本音「孫に会えるのは嬉しいけれど、夏場はツラい」――仰天ニュース特報
お盆休み、仕事のストレスから開放されている方も多いこの時期。だが、別なストレスを感じている人たちも……。帰省や実家にまつわる大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2018年8月11日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
帰省する人、帰省を出迎える人が皆、久しぶりの再会に心躍らせているわけではない。憂鬱な気持ちで帰省する人の本音に迫った。
◆帰りたくない夫と孫疲れする祖父母
嫁姑関係でトラブルになりがちな義実家問題だが、お盆の帰省がツラいのは妻だけではない。夫の悩みはよりストレートだ。河本弘さん（仮名・43歳）の憂鬱は、すでに初夏から始まっている。
「私がまとまった休みを取れるのはお盆のみ。そのため実家の北海道に家族4人で帰省すると、LCCや早割を使っても旅費だけで20万円はかかり、一度の帰省で30万円以上の出費になります。
安い航空券の発売開始が5月頃なので、発売日は朝からパソコンの前で待機して必死です。30万円あったら海外旅行に行けますよね」
一家を支える大黒柱にとって、帰省の出費はバカにならないのである。
◆マンション購入で妻の実家から…
さらにはこんな意見も。
「マンション購入で妻の実家から頭金を借りて以来、義父に頭が上がらない。それまでは年末年始もお盆も僕の実家で過ごしていたんですが、『お盆くらいは孫を連れてウチでゆっくりしないか』なんて言われたら逆らえません。お盆は気が重いです」
そう語る宇野康浩さん（仮名・37歳）は新居購入を機に、生殺与奪の権を握られてしまったようだ。
◆祖父母側だってツライ
ただ、そんな強大なパワーを持つ祖父母側にとっても、実は帰省シーズンは大きな負担だ。2018年7月20日の朝日新聞の投書欄に掲載された60歳の医師の声に、シニア世代から喝采が上がっている。川田千賀さん（仮名・75歳）も、この投書には共感しきりだ。
「孫の面倒を見たり、食事や布団の準備をするのは一苦労。孫たちが帰った後に体調を崩す年寄りが多いそうなんですよ。だから帰省の際は、実家ではなくホテルに宿泊するのが親孝行だという投書でした。
実際、私も孫と会えるのはすごく嬉しいけど、一緒にいると30分くらいで疲れちゃうから夏場は特にツラいの。それに田舎までわざわざ来てくれるんだから、息子の嫁にも気を使うでしょ。ホテルに泊まるのは味気ないけど、正直、迎える側の気は楽よね」
帰省する側は心と財布をすり減らし、迎える祖父母世代もまた、暑い夏場に老骨にムチ打って残り少ない命を削っているのだ。
こうしたお盆帰省問題に解決策はあるのだろうか。育児系サイト「代官山スタイル」編集長の遠藤るりこさんに聞いた。
「逆転の発想で、いっそのこと田舎から親を呼んでしまえばいいのです。近所のホテルに泊まってもらい、食事も外食で楽しめば、互いのストレスは緩和できます。祖父母は旅行を楽しみながら孫と気楽に遊べるし、私たちは親孝行できる。まさにWin-Winでしょう」
お盆に実家で先祖の霊を慰めている間に、現世を生きる家族がギスギスしては本末転倒だ。人生の優先順位を捉え直せば、結論はおのずと明らかだろう。
取材・文／週刊SPA！編集部
