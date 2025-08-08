¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡ÖDHÀ©¡×Æ³Æþ¤Ç¡ÈMLB¤ËÄÉ¿ï¡É¤ÎÆ°¤²ÃÂ®¡Ä3Ç¯Á°¡ÈÎ¾¥ê¡¼¥°DHÆ³Æþ¡É¤ÇMLB¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿·àÅªÊÑ²½¤È¤Ï
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¤Ä¤¤¤Ë»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡ËÀ©¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Íèµ¨¤òÍ±Í½´ü´Ö¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÈÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°DHÀ©Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬DHÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é50Ç¯Á°¤Î1975Ç¯¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ã¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸òÎ®Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ò°µÅÝ¡£DHÀ©¤ÎÍÌµ¤¬Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¼ÂÎÏº¹¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÓñ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏDHÀ©¤ÎÆ³Æþ¤¬³èÈ¯¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤¬ÍèÇ¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤«¤éDHÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÌòÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢OB¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢DHÀ©¤ËÂÐ¤·¤Æ´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÆÃ¤ËDH¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥»¥Ñ¤Î³Êº¹½Ì¾®¡£¼ÂºÝ¤ËÆ±¤¸¥ë¡¼¥ë¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Î³Êº¹¤Ï½ù¡¹¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤¬¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡MLB¤Ë¸«¤ëDHÆ³Æþ¸å¤Î¥ê¡¼¥°³Êº¹ÊÑ²½
¡¡¤Þ¤ÀÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÇDH¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬°ã¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âDHÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¡¢2004Ç¯¤«¤é17Ç¯¤Þ¤Ç¡¢14Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢18¡Á19Ç¯¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤¬ÈÔ²ó¤·¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ì»þÅª¤ËDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿2020Ç¯¤ÏÁ´¤¯¤Î¸ÞÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄºÇ¸å¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿21Ç¯¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ËDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿22Ç¯¤â¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¿É¤¯¤â¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Æ³Æþ2Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î24Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç¥ê¡¼¥°´Ö¤Î·ÁÀª¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡NPB¤Ç¤âDHÀ©¤ÎÆ³Æþ¤«¤é2¡Á3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥»¥Ñ¤Î³Êº¹¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥È¥ì¡¼¥É¤äFA¤Ë¤è¤ë°ÜÀÒ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£³Êº¹¤Î½Ì¾®¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¡NPB¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö¥ê¥×¥ì¡¼À©ÅÙ²þ³×¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢NPB¤Ï¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎDHÀ©Æ³Æþ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ÎÀ©ÅÙ²þ³×¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Ï¡¢È½Äê¤ò²¼¤·¤¿¿³È½ÃÄ¤¬¼«¤é¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢Âè»°¼Ô¤¬µå¾ì³°¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢È½Äê¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Í°÷¤äµå¾ìÆâ¤Î¥«¥á¥é¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢Íèµ¨¤Ë¤â¡Ö¥ê¥×¥ì¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎDHÀ©Æ³Æþ¤ä¥ê¥×¥ì¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢NPB¤ÎÂç¤¤Ê»³¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë²þ³×¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡×¤È¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤ÎÆ³Æþ¤À¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤â»î¹ç»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤òÌÜÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È°ú¤Ê¬¤±¤Î³µÇ°¤¬¤Ê¤¯ÌµÀ©¸Â¤Ç±äÄ¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¹¥É¾¡£Ê¿¶Ñ»î¹ç»þ´Ö¤ÏÌó30Ê¬¤âÃ»½Ì¤·¡¢¤½¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó³«Âó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡À¤³¦´ð½à¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëNPB¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥É²þ³×¡É
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤ÎÇÛµå¤ä´ÆÆÄ¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¤òÆÉ¤à¡È¹Í¤¨¤ëÌîµå¡Ê¥·¥ó¥¥ó¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ë¡É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Î»î¹ç¤ÈNPB¤Î»î¹ç¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤À¡£º£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡È¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÎÏ¤ÈÎÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡´Ö¹ç¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡ÈÌîµå¡É¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Î®¡È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡É¤Ø¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï·ù°´¶¤ò¼¨¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥¢¥Ã¥×¤ä±äÄ¹¤Ç¤ÎÁá´ü·èÃå¤Ë¤è¤ë»î¹ç»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ÏÉ¬¿Ü¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë1»î¹ç¤¢¤¿¤ê30Ê¬Ã»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ê¿Æü¤Î»î¹ç³«»Ï¤ò²ñ¼Ò°÷¤Ë¤Ï¤è¤êÍ¥¤·¤¤¸á¸å6»þ30Ê¬¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°DHÀ©Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬DHÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é50Ç¯Á°¤Î1975Ç¯¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ã¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸òÎ®Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ò°µÅÝ¡£DHÀ©¤ÎÍÌµ¤¬Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¼ÂÎÏº¹¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÓñ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏDHÀ©¤ÎÆ³Æþ¤¬³èÈ¯¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½ÌòÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢OB¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢DHÀ©¤ËÂÐ¤·¤Æ´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÆÃ¤ËDH¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥»¥Ñ¤Î³Êº¹½Ì¾®¡£¼ÂºÝ¤ËÆ±¤¸¥ë¡¼¥ë¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Î³Êº¹¤Ï½ù¡¹¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤¬¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡MLB¤Ë¸«¤ëDHÆ³Æþ¸å¤Î¥ê¡¼¥°³Êº¹ÊÑ²½
¡¡¤Þ¤ÀÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÇDH¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬°ã¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âDHÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¡¢2004Ç¯¤«¤é17Ç¯¤Þ¤Ç¡¢14Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢18¡Á19Ç¯¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤¬ÈÔ²ó¤·¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ì»þÅª¤ËDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿2020Ç¯¤ÏÁ´¤¯¤Î¸ÞÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄºÇ¸å¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿21Ç¯¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ËDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿22Ç¯¤â¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¿É¤¯¤â¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Æ³Æþ2Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î24Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç¥ê¡¼¥°´Ö¤Î·ÁÀª¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡NPB¤Ç¤âDHÀ©¤ÎÆ³Æþ¤«¤é2¡Á3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥»¥Ñ¤Î³Êº¹¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥È¥ì¡¼¥É¤äFA¤Ë¤è¤ë°ÜÀÒ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£³Êº¹¤Î½Ì¾®¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¡NPB¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö¥ê¥×¥ì¡¼À©ÅÙ²þ³×¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢NPB¤Ï¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎDHÀ©Æ³Æþ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ÎÀ©ÅÙ²þ³×¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Ï¡¢È½Äê¤ò²¼¤·¤¿¿³È½ÃÄ¤¬¼«¤é¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢Âè»°¼Ô¤¬µå¾ì³°¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢È½Äê¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Í°÷¤äµå¾ìÆâ¤Î¥«¥á¥é¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢Íèµ¨¤Ë¤â¡Ö¥ê¥×¥ì¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎDHÀ©Æ³Æþ¤ä¥ê¥×¥ì¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢NPB¤ÎÂç¤¤Ê»³¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë²þ³×¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡×¤È¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤ÎÆ³Æþ¤À¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤â»î¹ç»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤òÌÜÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È°ú¤Ê¬¤±¤Î³µÇ°¤¬¤Ê¤¯ÌµÀ©¸Â¤Ç±äÄ¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¹¥É¾¡£Ê¿¶Ñ»î¹ç»þ´Ö¤ÏÌó30Ê¬¤âÃ»½Ì¤·¡¢¤½¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó³«Âó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡À¤³¦´ð½à¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëNPB¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥É²þ³×¡É
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤ÎÇÛµå¤ä´ÆÆÄ¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¤òÆÉ¤à¡È¹Í¤¨¤ëÌîµå¡Ê¥·¥ó¥¥ó¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ë¡É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Î»î¹ç¤ÈNPB¤Î»î¹ç¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤À¡£º£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡È¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÎÏ¤ÈÎÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡´Ö¹ç¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡ÈÌîµå¡É¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Î®¡È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡É¤Ø¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï·ù°´¶¤ò¼¨¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥¢¥Ã¥×¤ä±äÄ¹¤Ç¤ÎÁá´ü·èÃå¤Ë¤è¤ë»î¹ç»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ÏÉ¬¿Ü¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë1»î¹ç¤¢¤¿¤ê30Ê¬Ã»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ê¿Æü¤Î»î¹ç³«»Ï¤ò²ñ¼Ò°÷¤Ë¤Ï¤è¤êÍ¥¤·¤¤¸á¸å6»þ30Ê¬¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£