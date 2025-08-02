²¼¿åÆ»´ÉÅÀ¸¡Ãæ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿ºî¶È°÷¤Îµß½õ¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ÃËÉÂâ°÷¤é¡Ê£²Æü¸á¸å£³»þ£±£¹Ê¬¡¢ºë¶Ì¸©¹ÔÅÄ»Ô¤Ç¡¢ÆÉÇä¥Ø¥ê¤«¤é¡Ë¡á»°ÎØÍÎ»Ò»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡¡£²Æü¸áÁ°£¹»þ£²£µÊ¬º¢¡¢ºë¶Ì¸©¹ÔÅÄ»ÔÄ¹Ìî¤Ë¤¢¤ë²¼¿åÆ»´É¤ÎÅÀ¸¡ºî¶È¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ËÆ±Î½¤¬Å¾Íî¤·¤¿¡×¤È£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡£µ£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­ºî¶È°÷£´¿Í¤¬Å¾Íî¤·¡¢µß½Ð¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÍ­ÆÇ¤ÊÎ²²½¿åÁÇ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¹ÔÅÄ½ð¤ÏÎ²²½¿åÁÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç£´¿Í¤¬Å¾Íî¤·¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÅÀ¸¡¤Ï¡¢£±·î¤ËÆ±¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¸©Æ»´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¹ñ¤¬³Æ¼«¼£ÂÎ¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹ÔÅÄ»Ô¤¬ÅÚÌÚ²ñ¼Ò¤ËÈ¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¼¿åÆ»´É¤òÄ´¤Ù¡¢Â»½ý¤ÎÍ­Ìµ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¹ÔÅÄ½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­ºî¶È°÷¤Î£±¿Í¤¬²¼¿åÆ»´É¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¤Ï¤·¤´¤Ç¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ò²¼¤ê¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë°Õ¼±¤ò¤Ê¤¯¤·¤ÆÍî²¼¡£½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿£³¿Í¤âÅ¾Íî¤·¤¿¡££´¿Í¤Ï¸á¸å£´»þ²á¤®¤Þ¤Ç¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£

¡¡¹ÔÅÄ»Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÏÄ¾·ÂÌó£¶£°¥»¥ó¥Á¡££±£¹£¸£±Ç¯ÅÙÀßÃÖ¤Î²¼¿åÆ»´É¡ÊÄ¾·Â£²¡¦£¶¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¿åÆ»´É¤ÎÄì¤ÏÌó£±£²¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿¼¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£