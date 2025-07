Unsung Fieldsは、AI半導体分野のリーディングカンパニーであるTenstorrent Inc.と、共同ブランドによるAIクラウドプラットフォームの構築を目的とした資本業務提携を締結しました。

Unsung Fields /Tenstorrent

Unsung Fieldsは、AI半導体分野のリーディングカンパニーであるTenstorrent Inc.と、共同ブランドによるAIクラウドプラットフォームの構築を目的とした資本業務提携を締結。

この提携は、これまでの技術提携をさらに深化させ、資本関係を含む長期的な戦略的パートナーシップとして再構築し、オープンで分散型の次世代AIインフラをグローバル市場に展開することを目指しています。

■提携の概要と目的

今回の資本業務提携により、両社の関係を戦略的・長期的なものへと深化させ、以下のような役割分担・技術シナジー・戦略的目標を定義します:

役割分担と技術的シナジー

・Tenstorrent:革新的AIアクセラレータの開発力を提供。

高性能・高効率なAIコンピューティング技術を開発し、提供、技術サポートする。

・Unsung Fields:クラウドアーキテクチャの設計と運用を担当。

日本およびグローバル市場での展開とブランド構築(マーケティング)をリードする。

両社の強みを補完し合い、インフラレイヤーからエコシステム全体まで統合的なソリューションを提供します。

■戦略的目標(3本柱)

1. オープンで透明なAIインフラの構築と普及

ハードウェアからクラウド、AIモデル、開発エコシステムまで、すべての要素をオープンソースモデルで設計・構築し、誰もが平等にアクセスできるインフラを提供。

2. グローバル市場に新たな選択肢を提示

日本・アジアを起点として、スケーラブルかつ持続可能なAIクラウドインフラを展開。

特定企業に依存しない新たな技術標準と競争環境を提案。

3. AI社会実装を加速する「実行エンジン」の形成

Tenstorrentの革新的なプロセッサと、Unsung Fieldsのクラウド運用・展開力を融合し、「アイデアと技術を社会実装へと変える」インフラ実行システムを構築。

