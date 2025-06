職場で朝と午後に「スタバのコーヒー」を飲む同僚。近くのセブンのほうが“節約”になると思うけど、2杯飲んでも「510円」ってどういうこと!? 安く飲める理由を解説

2杯目が130円になる! スタバのおトクなサービスって?

ランチ から戻るとまたスタバの ドリンク でほっとひと息。でも心の中ではつい思ってしまうのではないでしょうか。「1日2杯って、結構な金額になるんじゃないの?」 実際、スタバのドリップコーヒーはショートサイズで1杯380円するので、2杯飲めば760円。月20日出勤し、毎日2杯飲むとすればコーヒー代だけで月に1万5200円かかります。 節約 を心がけている人なら、「コーヒー代でそれはちょっと……」と思うのも自然でしょう。 でも、もしかしたらその同僚は、おトクにコーヒーを楽しむ方法を知っているのかもしれません。スタバならではのトクするサービスと活用方法を紹介します。

スターバックスには、2杯目をおトクに楽しめる「One More Coffee(ワンモアコーヒー)」というサービスがあります。

対象となるのはドリップコーヒーとカフェミストで、1杯目を購入する際にWeb登録済みのスターバックスカードで支払うと、2杯目のドリップコーヒーが130円で購入できます(テイクアウトの場合は128円)。

このサービスを利用すれば、ショートサイズのドリップコーヒーを1日2杯購入するのに必要な金額は510円です。「One More Coffee」で2杯目を購入する際には、1杯目を購入した際のレシートを当日の営業終了までに持参する必要があります。

1杯目(ショートサイズ)380円+2杯目(ショートサイズ)130円=510円

とはいえ、セブン-イレブンのホットコーヒー(レギュラーサイズ1杯約120円)なら2杯飲んでも約240円なので、単純に金額だけを見ればセブン-イレブンで購入するほうが節約になります。

ただ、スタバの「One More Coffee(ワンモアコーヒー)」の魅力は、2杯目がおトクになるだけではありません。対象となるドリンクはドリップコーヒーとカフェミストだと記しましたが、1杯目と2杯目で異なるドリンクを選ぶことも可能です。

例えば、1杯目にドリップコーヒーを注文した人が、2杯目にカフェミストを頼むこともできます(One More Coffeeで2杯目にカフェミストを注文する場合は185円、テイクアウトの場合は182円)。また、ドリップコーヒーはホットとアイスどちらを注文しても構いません。

さらに、当日中のレシートであれば、1杯目と2杯目を違う店舗で注文することもできるため、朝はホットのドリップコーヒーですっきり、午後はカフェミストでほっとひと息といった楽しみ方や、出勤前に会社近くのお店で購入し、夕方自宅近くのお店でゆっくりしてから帰るといった楽しみ方もできます。

ただし、1杯目を現金で購入した場合は2杯目のドリップコーヒーが190円、カフェミストが245円と、スターバックスカードで購入する場合と比べて割高になる点は注意が必要です。



スタバだけじゃない! タリーズにもあるおトクなおかわりサービス

タリーズのおかわりサービス「One More Coffee & Tea(ワンモアコーヒーアンドティー)」では、対象ドリンクを購入したレシートを持参すれば、1杯目を購入した当日に限り、2杯目を150円で購入できます。

対象ドリンクは本日のコーヒー、アイスコーヒー、オリジナル~マラウイ&ダージリン~、水出しアイスティーの4種類です。対象ドリンクであれば、1杯目と2杯目に違うドリンクを注文できるため、コーヒーだけでなく紅茶も楽しみたい人にはおすすめです。

多くのタリーズ店舗で利用できる点もスタバ同様で、使い勝手のよさも魅力です。



スタバ、タリーズ、大手コンビニ3社でのコーヒー2杯の価格を比較

ここで改めて、スタバとタリーズ、セブン-イレブンを含む大手コンビニ3社でコーヒーを2杯購入した場合の価格を比べてみましょう。スタバとタリーズはどちらも一番小さいサイズのホットコーヒーを、2杯目がおトクに楽しめるサービスを使って注文すると仮定します。

コンビニ3社ではコーヒー2杯の価格が240円~290円なのに対して、スタバとタリーズはそれぞれ510円と、その差は220円~270円です。



とにかく節約したいなら、コンビニコーヒーのほうがリーズナブルであることは変わりませんが、2杯目が割引価格で購入できるサービスを使えば、スタバやタリーズの本格的なドリンクをおトクに楽しめることを知っておいて損はないでしょう。

また、スタバやタリーズは店内でゆったりと過ごせるのも魅力の1つです。普段はコンビニコーヒーで節約しつつ、頑張った日などはスタバやタリーズの店舗で自分へのご褒美の時間を堪能するなど、上手に使い分けるのもよさそうですね。



出典

スターバックスコーヒージャパン株式会社 ONE MORE COFFEE, ONE MORE HAPPINESS

タリーズコーヒージャパン株式会社 One More Coffee & Tea

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー