金沢vs北九州 スタメン発表
[5.6 J3第12節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 4 松本大輔
DF 5 櫻井風我
MF 14 石原崇兆
MF 26 村田迅
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
FW 49 大澤朋也
監督
伊藤彰
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 22 山脇樺織
DF 28 木實快斗
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 7 平原隆暉
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 29 高昇辰
MF 32 高柳郁弥
FW 9 河辺駿太郎
控え
GK 27 田中悠也
DF 13 東廉太
DF 23 坂本翔
MF 11 喜山康平
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 19 吉原楓人
FW 24 吉長真優
FW 99 樺山諒乃介
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 4 松本大輔
DF 5 櫻井風我
MF 14 石原崇兆
MF 26 村田迅
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
FW 49 大澤朋也
監督
伊藤彰
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 22 山脇樺織
DF 28 木實快斗
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 7 平原隆暉
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 29 高昇辰
MF 32 高柳郁弥
FW 9 河辺駿太郎
控え
GK 27 田中悠也
DF 13 東廉太
DF 23 坂本翔
MF 11 喜山康平
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 19 吉原楓人
FW 24 吉長真優
FW 99 樺山諒乃介
監督
増本浩平