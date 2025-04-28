»õËá¤¡Ü»õ´Ö¥±¥¢¤Þ¤Ç¤¬¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¡ª¸ý¹Ð´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤í¤¦
¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¡á»õËá¤¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»õËá¤¡Ü»õ´Ö¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇ¶á¤Î¾ï¼±¡£
»õ¥Ö¥é¥·¤ä»õËá¤Ê´¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»õ´Ö¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡£ËÌ²¤Çä¾åNo.1¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥çー¥À¥ó¡×¤Î¥¨¥³¥·¥êー¥º¡Ö¥°¥êー¥ó¥¯¥êー¥ó¡×¤Î»õ´Ö¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Õ¥í¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡ª
¸ý¹Ð´Ä¶¤ÏÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤ËÄ¾·ë¡ª¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤ÇËèÆü¤ò¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
»õ¥Ö¥é¥·¤À¤±¤Ç¤ÏÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤»õ¤È»õ¤Î´Ö¡Ê»õ´ÖÉô¡Ë¤Î±ø¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ç¥ó¥¿¥ë¥Õ¥í¥¹¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»õ¹¤¡Ê¥×¥éー¥¯¡Ë¤ä¿©¤Ù¤«¤¹¤òÊá¤é¤¨¤Æ¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ãî»õ¤ä»õ¼þÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¡¢¸ý½¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¸ý¤ÎÃæ¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë»ö¤Ï¡¢Ãî»õ¡¦»õ¼þÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¸ý¹Ð´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¤ÇÇÙ±ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÈÂÎ¤Î¼ê½ÑÁ°¤Ë¤ÏÃî»õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¼£ÎÅ¤·¤Æ¤«¤é¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ëÉÂ±¡¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤Ï¡¢·ò¹¯¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÆü¤Î¥±¥¢¤È¡¢Äê´üÅª¤Ê»õ²Ê¼õ¿Ç¤Ç¸µµ¤¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»å´¬¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥í¥¹¤Î»È¤¤Êý
1. 30～40cm¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
2.Î¾Ã¼¤òº¸±¦¤ÎÃæ»Ø¤ä¾®»Ø¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
3.»å¤Î´Ö³Ö¤¬10～15cm¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤È¿Æ»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
4.¸ý¤ò³«¤±¡¢»Ø¤ò±ü»õ¤ÎÊÕ¤ê¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
5.»õ¤È»õ¤Î´Ö¤Ë¥Õ¥í¥¹¤ò¼Ð¤á¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¸å¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤«¤·¡¢»õ·Ô¤Î²¼¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ú¤²¼¤²¤Þ¤¹¡£
6.»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¤³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁ°¸å¤ËÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
7.º¸±¦¤Î»õ¤È»õ¤Î´Ö¤Ë°Ü¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥Õ¥í¥¹¤ò¿Æ»ØÂ¦¤Ë´¬¤¡¢¿·¤·¤¤ÉôÊ¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
»õ´Ö¤òËá¤¤¤¿¸å¤Ë»å¤ò°ú¤¾å¤²¤ë»þ¡¢¼£ÎÅ¸å¤Î»õ¤Ê¤É¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ»å¤¬È´¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢»å´¬¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤é²£¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ì¤Ð¥¹¥ë¥ê¤ÈÈ´¤±¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
ËÌ²¤Çä¾åNo.1¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥çー¥À¥ó¡×¤Î¿Í¤ÈÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¥Õ¥í¥¹
¡ÚJordan¡Û¥°¥êー¥ó¥¯¥êー¥ó ¥Õ¥í¥¹
¥ô¥£ー¥¬¥ó¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿Í¤ÈÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¥Õ¥í¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÀâÌÀ¡Û
ËÌ²¤Çä¾åNo.1¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥çー¥À¥ó¡×¤Î¥¨¥³¥·¥êー¥º¡Ö¥°¥êー¥ó¥¯¥êー¥ó¡×¤è¤ê¥Õ¥í¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥ô¥£ー¥¬¥ó¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·100¡óºÆÀ¸»æ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¨¥³¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºÎÍÑ¡£¿Í¤ÈÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¥Õ¥í¥¹¤Ç¤¹¡£