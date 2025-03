1990年に日本で発売された家庭用ゲーム機「スーパーファミコン」は、アメリカやカナダ、ヨーロッパなどの国では「Super Nintendo Entertainment System(SNES)」として発売されました。セキュリティコンサルタントのアラン・セシル氏は、古くなったSNESに搭載されたプロセッサの周波数が、当初の周波数よりも高くなっていることを報告しています。

Is your SNES getting FASTER? Let's find out! - フォーム - Nextcloudhttps://nextcloud.tas.bot/index.php/apps/forms/s/TJDiEwP6J7HFfYbPRw4A7dHNSuper Nintendo Hardware Is Running Faster as It Ageshttps://www.404media.co/super-nintendo-hardware-is-running-faster-as-it-ages/SNES consoles appear to run faster with age - APU frequency increased by up to 182 Hz after 35 years | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/video-games/nintendo/snes-consoles-appear-to-run-faster-with-age-apu-frequency-increased-by-up-to-182-hz-after-35-yearsSNESには、デジタル信号処理(DSP)レートが3万2000Hzのソニー製オーディオ処理ユニット(APU)「SPC700」が搭載されています。SPC700には24.576MHzで動作するセラミック共振器が搭載されており、このセラミック共振器が電子回路に接続した時にどのように共振するかによって、APUの周波数、つまり1秒間に処理するデータ量が定められます。セラミック共振器は一般的に感度が高く、熱やその他の外部条件にさらされた場合、通常よりも高い周波数で動作できることが明らかになっています。実際に(PDFファイル)村田製作所のマニュアルには、温度や振動、湿度などの物理的条件を変えるとセラミック共振器の振動が変化するデータが掲載されています。SNESエミュレーターを開発する一部のユーザーは、2007年頃から「当初の3万2000Hzよりも高い周波数でSNESが動作している」と述べ、より忠実にゲームをエミュレートするために3万2040Hzでのエミュレートを行っています。セシル氏はSNESの自作コミュニティやエミュレーションコミュニティによる情報を収集し、SNESの動作パターンの分析を実施。その結果、「SPC700は、古くなれば古くなるほど高い周波数で動作する」ことが判明しました。セシル氏によると、記事作成時点での最高周波数は3万2182Hzとのこと。テクノロジー系メディアの404 Mediaによると、SPC700の動作周波数が高くなると、オーディオデータがプロセッサに高速で送信されるため、データのロードが高速になるとのこと。この結果、ゲームクリアまでに要する時間が短縮されるそうです。しかし、動作周波数の向上によるゲーム進行速度の高速化はごくわずかなもので、セシル氏は「動作周波数が正常なSNESと高い動作周波数のSNESを使った人間によるタイムアタック結果を比較しても、その差は1秒に満たないでしょう」と指摘しています。一方で正確なタイミングに依存するボットなどを構築している場合、SPCの高周波化によってもたらされるロード時間の短縮が大きく結果を左右します。特に、セシル氏が管理するタイムアタック用ボット「TASBot」では、1つのアクションの実行をミリ秒単位で調整できるため、動作周波数の変化が結果に大きな影響をもたらします。セシル氏は「SPC700の高周波化が長時間のタイムアタックにどのような影響を及ぼすのかはまだ分かりません。それでも、プロセッサとAPU間でデータを転送できる速度に何らかの影響があることは分かっています」と語りました。なお、セシル氏は自身のウェブサイトで、SNESを所有するユーザーに対しSPC700の動作周波数に関するデータを求めており「不完全なデータだとしても、大切なデータの1つであることには変わりありません。あなたの情報がTASbotのサービス向上の助けになります」と述べています。