Êì¿Æ¤ÎÅÀÅ©¤Ë¥µ¥×¥êÃíÆþÃË¤ËÍºá¡¡Ì¾¸Å²°¡ÖÉÂµ¤¼£¤·¤¿¤¤»×¤¤¤«¤é¡×
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ÇºòÇ¯8·î¡¢¼£ÎÅÃæ¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¡áÅö»þ¡Ê85¡Ë¡á¤ÎÅÀÅ©¤ËÃí¼Í´ï¤Ç¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¿åÍÏ±Õ¤òÃíÆþ¤·¡¢°å»Õ¤é¤Î¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦°ËÆ£Ä¾¹ÔÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¤Ï11Æü¡¢Ä¨Ìò1Ç¯6·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò2Ç¯6·î¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¹îÇ·ºÛÈ½´±¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡Ö¼«¤é¤Î¾¡¼ê¤ÊÈ½ÃÇ¤ÇÃíÆþ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤ÏÈóÆñ¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¥µ¥×¥ê¤Î¸ú²Ì¤ò¿®¤¸¹þ¤ß¡¢Êì¿Æ¤ÎÉÂµ¤¤ò¼£¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¹ÔÆ°¤·¤¿ÅÀ¤ÏÇÛÎ¸¤¹¤Ù¤»ö¾ð¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Èï¹ð¤¬ºòÇ¯12·î¤Ë°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î½ý³²Ã×»àÍÆµ¿¤Ï¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£