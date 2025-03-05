»°ãø ·°¤é¤¬³èÌöÃæ¡£²¤½£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¸ÞÂç¥ê¡¼¥°¤ÇÉ¾²Á¤¬¹â¤¤ÆüËÜ¿Í¤Ï!?
º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø¡£¥ê¡¼¥°ÀïÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¡¢º£²Æ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÜ¾ì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬º£¤äÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¥»¥ê¥¨A¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸ÞÂç¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¸ÞÂç¥ê¡¼¥°¤ÇÌöÆ°¤·¡¢É¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ë¥Þ¤ÇÀµGK¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÎëÌÚ¡õ¥Þ¥¤¥ó¥Ä1Ç¯ÌÜ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿º´Ìî
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇºÝÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë»°ãø ·°¤À¡£
2022Ç¯¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»°ãø¤¬ºÇ½é¤Ë¸½ÃÏ¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿22Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¸å¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾Àï¡¢¼«Ëý¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡£ÆÃ¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡ÖÃ¯¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤«¤é·Ù²ü¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2Ç¯ÌÜ¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤Ë¶ì¤·¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´°Á´Éü³è¡£¥È¥Ã¥×¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´26»î¹ç¡Ê2·î22Æü»þÅÀ¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£1·î¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥ÁÀï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤ÇÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢2·î¤Ë¤Ï¶¯¹ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤È¥ê¡¼¥°Àï¤Î2Ï¢Àï¡¢Â³¤¯¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡£
7»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤ÆàÌµÁÐá¤È¤â¸À¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤â¾å¾º¡£8ÀïÌ¤¾¡Íø¤ÎÉÔ¿¶¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È»°ãø¤ËÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤³ºÇ¶á¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤ÏÂ®¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢1ÂÐ1¤ËÍ¥¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Èà¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¡×¤È¡¢¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£
¤½¤ó¤Ê»°ãø¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤«¤é¡¢¿äÄêÌó104²¯±ß¤È¤¤¤¦¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤ÏµñÈÝ¤·¤¿¤¬¡¢»°ãø¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÏµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Îà¿Íµ¤ÌÃÊÁá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤ÏÃæ±ûÆÍÇË¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¤è¤ê¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿»°ãø¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¤ÎÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬àÂç²½¤±á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤ÎÃæÂ¼¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢ºòÇ¯9·î¤Î¥Ê¥ó¥ÈÀï¤Ç·è¤á¤¿·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë5ÀïÏ¢Â³ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢23»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç8¥´¡¼¥ë¡£²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤ËµÏ¿¤·¤¿4¥´¡¼¥ë¤òÁá¤¯¤âÇÜÁý¤µ¤»¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ²¼¡¢¥Á¡¼¥àÆâÆÀÅÀ²¦¤ÎÃæÂ¼¤ò¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÈó¸úÎ¨¤È¹Í¤¨¤¿¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ï1¥È¥Ã¥×¤ä¥È¥Ã¥×²¼¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ±û¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¡£ÃæÂ¼¤â¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ÆÁ°ÀþÃæ±û¤Ë½ç±þ¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞÃæÂ¼¤¬1¥È¥Ã¥×¤ËÄêÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥Ñ¥ë¥Þ¤ÇÀµGK¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢Éã¤¬¥¬¡¼¥Ê¿Í¤ÇÊì¤¬ÆüËÜ¿Í¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥»¡¼¥Ö¤ä¥¥Ã¥¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë
Æ±¤¸¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢GKÎëÌÚºÌ±ð¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥»¥ê¥¨A¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º£Ç¯1·î¤Î¥È¥ê¥ÎÀï¤Ç¤Ï¡¢ºÆ»°¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥¬¡¼¥Ê¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿Âç·¿GK¤Ç¡¢23Ç¯²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ñ¥ë¥ÞÆþ¤ê¡£
¤Þ¤À22ºÐ¤À¤¬¡¢¤º¤Ð¤Ì¤±¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢Ä¹µ÷Î¥¥¥Ã¥¯¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤É²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£ºòÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÇÉÔÆ°¤ÎÀµGK¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÆüËÜ¿ÍGK¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äà¼éÈ÷¤Î¹ñá¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÀµGK¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬²è´üÅª¤È¸À¤¨¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ïº£¸å¡¢ÆüËÜ¿ÍGK¤ÎÉ¾²Á¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥¤¥ó¥Ä1Ç¯ÌÜ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿º´Ìî¡£ÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¡¦±óÆ£ ¹Ò¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëMF¤Îº´Ìî³¤½®¤À¡£
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿º´Ìî¤Ï¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³«ËëÀï¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£¥ê¡¼¥°ÀïÁ´23»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢Âè4Àá¤«¤é¤Ï20»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤ÏÃæÈ×¤Î¥Ü¡¼¥ë²ó¼ýÇ½ÎÏ¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¸å¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤â¹â¤¤¡£º´Ìî¤¬»ý¤ÄÀï½Ñ´ã¤ÈµåºÝ¤Îµ»½Ñ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¡Ê1ÂÐ1¤Ç¤ÎÀï¤¤¡Ë¾¡Íø¿ô¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤âº£¸å¤ÎÃíÌÜ³ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þº´Ìî¤¬À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤ò»ë»¡¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È¤½¤ÎÆü¤Ï¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ãæ»³ ½ß¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í