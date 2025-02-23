愛媛vs秋田 スタメン発表
[2.23 J2第2節](ニンスタ)
※15:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 6 谷岡昌
DF 29 福島隼斗
DF 37 石尾崚雅
DF 44 森山公弥
MF 8 深澤佑太
MF 14 谷本駿介
MF 24 甲田英將
MF 48 行友翔哉
FW 11 藤原悠汰
FW 18 田口裕也
控え
GK 36 辻周吾
DF 4 山原康太郎
DF 19 黒石貴哉
MF 5 石浦大雅
MF 13 窪田稜
MF 16 細谷航平
MF 25 吉田温紀
FW 9 ベン・ダンカン
FW 15 鶴野怜樹
監督
石丸清隆
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
MF 5 長井一真
MF 7 水谷拓磨
MF 8 畑潤基
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 24 深港壮一郎
DF 71 畑橋拓輝
MF 6 諸岡裕人
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 31 石田凌太郎
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
※15:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 6 谷岡昌
DF 29 福島隼斗
DF 37 石尾崚雅
DF 44 森山公弥
MF 8 深澤佑太
MF 14 谷本駿介
MF 24 甲田英將
MF 48 行友翔哉
FW 11 藤原悠汰
FW 18 田口裕也
控え
GK 36 辻周吾
DF 4 山原康太郎
DF 19 黒石貴哉
MF 5 石浦大雅
MF 13 窪田稜
MF 16 細谷航平
FW 9 ベン・ダンカン
FW 15 鶴野怜樹
監督
石丸清隆
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
MF 5 長井一真
MF 7 水谷拓磨
MF 8 畑潤基
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 24 深港壮一郎
DF 71 畑橋拓輝
MF 6 諸岡裕人
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 31 石田凌太郎
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙