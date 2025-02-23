[2.23 J2第2節](ニンスタ)

※15:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 31 白坂楓馬

DF 6 谷岡昌

DF 29 福島隼斗

DF 37 石尾崚雅

DF 44 森山公弥

MF 8 深澤佑太

MF 14 谷本駿介

MF 24 甲田英將

MF 48 行友翔哉

FW 11 藤原悠汰

FW 18 田口裕也

控え

GK 36 辻周吾

DF 4 山原康太郎

DF 19 黒石貴哉

MF 5 石浦大雅

MF 13 窪田稜

MF 16 細谷航平

MF 25 吉田温紀

FW 9 ベン・ダンカン

FW 15 鶴野怜樹

監督

石丸清隆

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 4 井上竜太

DF 13 才藤龍治

DF 16 村松航太

DF 19 尾崎優成

MF 5 長井一真

MF 7 水谷拓磨

MF 8 畑潤基

MF 80 小野原和哉

FW 10 小松蓮

FW 11 梶谷政仁

控え

GK 17 ルカ・ラドティッチ

DF 24 深港壮一郎

DF 71 畑橋拓輝

MF 6 諸岡裕人

MF 20 吉岡雅和

MF 25 藤山智史

MF 31 石田凌太郎

FW 34 鈴木翔大

FW 40 佐川洸介

監督

吉田謙