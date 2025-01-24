ÆâÅÄÆÆ¿Í¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍMF¤Î¡È·Ù»¡º»ÂÁ¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ë°Õ¸«¡ÖËÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë°ì¿Í¤Ç¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤¬¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëDAZN¤Î¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍMF¤Î¡È¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù»æ¤Î¾ðÊó¤È¤·¤ÆÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä£³Éô¥Ó¡¼¥ì¥Õ¥§¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¿åÂ¿³¤ÅÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
¡ÖµîÇ¯¤Î£³·î¤Ë¥Ç¥£¥¹¥³¤ÎÁ°¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¿åÂ¿Áª¼ê¤Ï¥Ç¥£¥¹¥³¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¡Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ë·ÙÈ÷°÷¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢¡ØËÍ¤Ï²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¡Ù¤ÈÎ©¤Áµî¤ë¤Î¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ä«¤Þ¤Ç¤´Ìñ²ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤°¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¥·¥ã¥ë¥±¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÆâÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¤¤·¤¿¡Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ë¡£¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë°ì¿Í¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸µ¡¹¡¢¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÀäÂÐÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£VIP¥ë¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Ö¤ó°ì¿Í¤«¾¯¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤è¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¡Ê¥ê¡¼¥°¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¬Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡ÊÊóÆ»¤Ç¡Ë½Ð¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù»æ¤Î¾ðÊó¤È¤·¤ÆÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä£³Éô¥Ó¡¼¥ì¥Õ¥§¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¿åÂ¿³¤ÅÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
¡ÖµîÇ¯¤Î£³·î¤Ë¥Ç¥£¥¹¥³¤ÎÁ°¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¿åÂ¿Áª¼ê¤Ï¥Ç¥£¥¹¥³¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¡Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ë·ÙÈ÷°÷¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢¡ØËÍ¤Ï²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¡Ù¤ÈÎ©¤Áµî¤ë¤Î¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ä«¤Þ¤Ç¤´Ìñ²ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤°¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¥·¥ã¥ë¥±¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÆâÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¤¤·¤¿¡Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ë¡£¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë°ì¿Í¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸µ¡¹¡¢¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÀäÂÐÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£VIP¥ë¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Ö¤ó°ì¿Í¤«¾¯¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤è¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¡Ê¥ê¡¼¥°¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¬Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡ÊÊóÆ»¤Ç¡Ë½Ð¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô