À¾Éð¡¢ºë¶Ì¸©Á´63»ÔÄ®Â¼¤È¡ÖÏ¢·È¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¶¨Äê¡×¤ÎÄù·ë¤¬´°Î»¡ª
¡¡À¾Éð¤Ï19Æü¡¢ÈþÎ¤Ä®¤È¡ÖÏ¢·È¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¶¨Äê¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó¥º ¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥·¥Æ¥£¡Ë¡×¤òÄù·ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÄù·ë¤ò¤â¤Ã¤Æºë¶Ì¸©ÆâÁ´63»ÔÄ®Â¼¤ÈÄù·ë¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ÖÃÏ¸µ¤«¤éÁ´ÎÏ±þ±çÀë¸À¡ª¡×¥°¥Ã¥º¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤«¤éºë¶Ì¸©Æâ¤Î³Æ»ÔÄ®Â¼¤È¡ÖÏ¢·È¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨Äê¤Ï¡¢³Æ»ÔÄ®Â¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¡¢¶¨Æ¯¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¡¢½»Ì±Ê¡»ã¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì·³¸ø¼°Àï¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎOB¤¬»ØÆ³¤¹¤ëÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥·¥Æ¥£´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Æ»ÔÄ®Â¼¤¬PR³èÆ°¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡63»ÔÄ®Â¼¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º ¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥·¥Æ¥£¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢³Æ»ÔÄ®Â¼¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¹¤¬¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤ËÍè¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¡ØÃÏ¸µ¤«¤éÁ´ÎÏ±þ±çÀë¸À¡ª¡Ù¥°¥Ã¥º¡×¤È¤·¤Æ¡¢63¤Î¼«¼£ÂÎÌ¾¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤È¥ß¥Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¼õÃíÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬2,200±ß¡¢¥ß¥Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï1,100±ß¤Ç¡¢ËÜÆü¤«¤é2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¼õÃíÈÎÇä¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤Î°ì·³¸ø¼°Àï¤Ø¾·ÂÔ¤¹¤ë»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î³ä°ú¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤â³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³Æ³Ø¹»¤Ç¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢§ Æ¦ÅÄÂÙ»ÖÅê¼ê ¥³¥á¥ó¥È
¡Öµå¾ìÆâ¤Ç¤³¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊýÆ±»Î¤¬¡ÖÃÏ¸µ¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤«¤Çºë¶Ì¥È¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªËÍ¤Ï±ÛÃ«»Ô½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬±ÛÃ«¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Òºë¶Ì¸©Æâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¥°¥Ã¥º¤ò»È¤Ã¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ã¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥·¥Æ¥£Äù·ëÇ¯¡ä
2015Ç¯¡§½êÂô»Ô¡¢ÈÓÇ½»Ô¡¢¶¹»³»Ô¡¢Æþ´Ö»Ô¡¢Æü¹â»Ô
2016Ç¯¡§Ä«Ì¸»Ô¡¢»ÖÌÚ»Ô¡¢ÏÂ¸÷»Ô¡¢¿·ºÂ»Ô¡¢ÉÙ»Î¸«»Ô¡¢¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¡¢»°Ë§Ä®¡¢Àî±Û»Ô¡¢ÃáÉã»Ô¡¢ÏÏ»Ô¡¢¸ÍÅÄ»Ô
2017Ç¯¡§Åì¾¾»³»Ô¡¢ºä¸Í»Ô¡¢Äá¥öÅç»Ô¡¢Àî¸ý»Ô¡¢ÀîÅçÄ®¡¢²£À¥Ä®
2018Ç¯¡§µ×´î»Ô¡¢²³Àî»Ô¡¢¿¼Ã«»Ô¡¢¹ãÁã»Ô¡¢ËÌËÜ»Ô¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢È¬Ä¬»Ô¡¢Ï¡ÅÄ»Ô¡¢¾åÈø»Ô¡¢·§Ã«»Ô¡¢Çò²¬»Ô¡¢»°¶¿»Ô¡¢ÌÓÏ¤»³Ä®¡¢²Ã¿Ü»Ô
2019Ç¯¡§±©À¸»Ô¡¢¿ÀÀîÄ®¡¢°ËÆàÄ®¡¢ËÜ¾±»Ô¡¢³§ÌîÄ®¡¢³êÀîÄ®
2020Ç¯¡§¾®¼¯ÌîÄ®¡¢µÜÂåÄ®¡¢µÈ¸«Ä®¡¢¹ÔÅÄ»Ô¡¢±ÛÃ«»Ô¡¢¤È¤¤¬¤ïÄ®¡¢¾®ÀîÄ®¡¢±ÛÀ¸Ä®
2021Ç¯¡§ÅìÃáÉãÂ¼¡¢Ä¹ÆÔÄ®¡¢¹¬¼ê»Ô¡¢¾åÎ¤Ä®¡¢½ÕÆüÉô»Ô
2022Ç¯¡§Áð²Ã»Ô
2023Ç¯¡§µÈÀî»Ô¡¢È·»³Ä®
2024Ç¯¡§¿ù¸ÍÄ®¡¢Íò»³Ä®¡¢´óµïÄ®¡¢¾¾ÉúÄ®
2025Ç¯¡§ÈþÎ¤Ä®
¡¡2015Ç¯¤«¤éºë¶Ì¸©Æâ¤Î³Æ»ÔÄ®Â¼¤È¡ÖÏ¢·È¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨Äê¤Ï¡¢³Æ»ÔÄ®Â¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¡¢¶¨Æ¯¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¡¢½»Ì±Ê¡»ã¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì·³¸ø¼°Àï¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎOB¤¬»ØÆ³¤¹¤ëÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥·¥Æ¥£´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Æ»ÔÄ®Â¼¤¬PR³èÆ°¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬2,200±ß¡¢¥ß¥Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï1,100±ß¤Ç¡¢ËÜÆü¤«¤é2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¼õÃíÈÎÇä¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤Î°ì·³¸ø¼°Àï¤Ø¾·ÂÔ¤¹¤ë»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î³ä°ú¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤â³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³Æ³Ø¹»¤Ç¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢§ Æ¦ÅÄÂÙ»ÖÅê¼ê ¥³¥á¥ó¥È
¡Öµå¾ìÆâ¤Ç¤³¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊýÆ±»Î¤¬¡ÖÃÏ¸µ¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤«¤Çºë¶Ì¥È¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªËÍ¤Ï±ÛÃ«»Ô½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬±ÛÃ«¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Òºë¶Ì¸©Æâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¥°¥Ã¥º¤ò»È¤Ã¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ã¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥·¥Æ¥£Äù·ëÇ¯¡ä
2015Ç¯¡§½êÂô»Ô¡¢ÈÓÇ½»Ô¡¢¶¹»³»Ô¡¢Æþ´Ö»Ô¡¢Æü¹â»Ô
2016Ç¯¡§Ä«Ì¸»Ô¡¢»ÖÌÚ»Ô¡¢ÏÂ¸÷»Ô¡¢¿·ºÂ»Ô¡¢ÉÙ»Î¸«»Ô¡¢¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¡¢»°Ë§Ä®¡¢Àî±Û»Ô¡¢ÃáÉã»Ô¡¢ÏÏ»Ô¡¢¸ÍÅÄ»Ô
2017Ç¯¡§Åì¾¾»³»Ô¡¢ºä¸Í»Ô¡¢Äá¥öÅç»Ô¡¢Àî¸ý»Ô¡¢ÀîÅçÄ®¡¢²£À¥Ä®
2018Ç¯¡§µ×´î»Ô¡¢²³Àî»Ô¡¢¿¼Ã«»Ô¡¢¹ãÁã»Ô¡¢ËÌËÜ»Ô¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢È¬Ä¬»Ô¡¢Ï¡ÅÄ»Ô¡¢¾åÈø»Ô¡¢·§Ã«»Ô¡¢Çò²¬»Ô¡¢»°¶¿»Ô¡¢ÌÓÏ¤»³Ä®¡¢²Ã¿Ü»Ô
2019Ç¯¡§±©À¸»Ô¡¢¿ÀÀîÄ®¡¢°ËÆàÄ®¡¢ËÜ¾±»Ô¡¢³§ÌîÄ®¡¢³êÀîÄ®
2020Ç¯¡§¾®¼¯ÌîÄ®¡¢µÜÂåÄ®¡¢µÈ¸«Ä®¡¢¹ÔÅÄ»Ô¡¢±ÛÃ«»Ô¡¢¤È¤¤¬¤ïÄ®¡¢¾®ÀîÄ®¡¢±ÛÀ¸Ä®
2021Ç¯¡§ÅìÃáÉãÂ¼¡¢Ä¹ÆÔÄ®¡¢¹¬¼ê»Ô¡¢¾åÎ¤Ä®¡¢½ÕÆüÉô»Ô
2022Ç¯¡§Áð²Ã»Ô
2023Ç¯¡§µÈÀî»Ô¡¢È·»³Ä®
2024Ç¯¡§¿ù¸ÍÄ®¡¢Íò»³Ä®¡¢´óµïÄ®¡¢¾¾ÉúÄ®
2025Ç¯¡§ÈþÎ¤Ä®