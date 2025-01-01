¥é¥¤¥ª¥ó ÂçÂ¼ÏÂ¸²»á¡Ö¡Ø¤ª¸ý°é¡Ù¤«¤é¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¡¢Á´¼Ò¥Ç¡¼¥¿ÀïÎ¬¤Î¸úÎ¨²½¤ØÄ©¤à¡×
2024Ç¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä»Ô¾ì´Ä¶¤ÎµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´·½¬¤äÏÈÁÈ¤ß¤ËÍê¤é¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£7·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Chrome¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£CookieÇÑ»ß¤ÎÅ±²ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢AI³èÍÑ¤¬¼ÂÁ©¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÀïÎ¬¤¬¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼êË¡¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Digiday Japan¹±Îã¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼ ËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂçÂ¼ÏÂ¸²»á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¢¡¡¡¢¡¡¡¢¡
¡½¡½2024Ç¯¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡¦À®²Ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¤ª¸ý°é¡×¤«¤é¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡Ö¤Þ¤Û¤¦¥Ï¥Ö¥é¥·¡×¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹´Ö¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÀïÎ¬¤ä¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à³«È¯¤¬¶¦ÄÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÌµÂÌ¤Êºî¶È¤ÎÈ¯À¸¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÃÙ±ä¤¬µ¯¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿·µ¬»ö¶È¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÁ´ÂÎÀïÎ¬¤Î¹½ÃÛ¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Û¤ÜÊÂ¹Ô¤·¤ÆÁ´¼Ò¥Ç¡¼¥¿ÀïÎ¬¡Ê¼èÆÀ¡¢ÊÝ´É¡¢³èÍÑ¡Ë³«È¯¡¢¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à³«È¯¤Î¶¦ÄÌ²½¤È¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2025¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷