女性の場合、加齢とともに女性ホルモンの分泌が急激に低下することで 更年期障害 に悩むケースが多い。 アメリカ のある女性は、 更年期障害 の代表的な症状である「ホットフラッシュ」により、火照りやのぼせに悩み、頭から湯気が立ち上る様子が見られた。ポップカルチャーマガジン『Bored Panda』などが伝えた。米ジョージア州アトランタ在住のトレーシー・モニークさん(Tracey Monique、54)が10月30日、TikTokに動画を投稿すると、大きな話題を呼んだ。この動画は、トレーシーさんが野外 イベント でスポーツ観戦している際、友人によって撮影されたものだ。

フライドポテトを頬張るトレーシーさんの姿が映っているが、彼女の頭からは湯気が漂っているようだった。トレーシーさんはカメラに向かって「暑いのよ」と苦笑いしながら言うと、友人から「火照ってる!」と声が上がった。トレーシーさんは、投稿で「暑いし、お腹が空いていたの。ホットフラッシュって本当にうっとうしくて不愉快だわ」と言葉を添えた。54歳のトレーシーさんは、2020年頃から 更年期障害 によるホットフラッシュに苦しんでいた。脱毛症のために髪を剃っているトレーシーさんは、その影響で汗が蒸発しやすい状態だったようだ。また、スポーツ観戦していた10月末頃のアトランタの最低気温は9度前後と低いこともあって、寒い外気に触れて汗が蒸気となり、湯気のように立ち上ったと見られている。今回の動画は、多くの人に笑いをもたらし、 更年期障害 に悩む人々から共感と励ましの声を集めた。「フランスからです! あなたの気持ち、すごく分かるわ。」「私もどこへ行くにも扇風機とポータブルエアコンを持ち歩かないといけないの。」「これはすごい! うちも私のホットフラッシュのせいで室温が16度くらいなの。家族は凍りついているわ。」また、トレーシーさんは英ニュースメディア『What’s The Jam』のインタビューでこのように語った。「火照りがだんだん強くなりました。最初は軽かったのですが、今はいつも火照っています。(火照りを鎮めようと)シャワーを浴びても、服を着る間もなくまた火照ってしまうんですよ。」「私は自分の体の変化を自然なこととして受け入れてきました。でも、今は寝汗がひどくなり、枕とシーツがびっしょりで頻繁にシーツを交換しています。それにほぼ一年中、扇風機を使わなければなりません。私の母も以前、同じ症状に悩まされていて、その時の私は母に『どうしてそんなに汗をかいているの?』と聞いたことがありました。」「そうしたら母は『ホットフラッシュなの』と答えました。それで何の薬を飲んでいるのか尋ねたら、エストロゲンの錠剤だと言ってました。当時の私は母の言っている意味が理解できませんでした。でも、今なら分かりますけどね。」トレーシーさんのホットフラッシュをまさに体現したような動画は、多くの人に驚きと笑いをもたらしただけでなく、 更年期障害 への理解を深めるきっかけにもなったようだ。画像は『Tracey Monique Instagram「I enjoy hanging out with myself.」』『Tracey Monique TikTok「Hot and Hungry.」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)