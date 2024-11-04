¡Ö¤Ë¤ä¤Ë¤ä¤·¤Á¤ã¤¦¡×¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤ß¤»¤¿¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ë¥Õ¥¡¥óÀÖÌÌ
¡ÖÁÔ´Ñ¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤·¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¤Ê¤«¡¢11·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÆâ¤ÇÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò³«ºÅ¡£±ÑÍº¤¿¤Á¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢Ìó25Ëü¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬±èÆ»¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ç¤â¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È»²²Ã¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Ð¥¹¤Î2³¬¤«¤é±èÆ»¤ÇÀ¼±ç¤ò¤ª¤¯¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤Ï¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤ò¸«¼é¤ë»Ñ¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¤Ë´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢É×ºÊ¤Ç¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò´¶·ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É×ºÊ¤Î¡È¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¡É¤Î¤è¤¦¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥¹¤Î2³¬¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£
¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò¥È¥ó¥È¥ó¥È¥ó¤ÈÃ¡¤¡¢¾Ð´é¤Ç±èÆ»¤ÎÊý¤ò»Øº¹¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¡¢±èÆ»¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£ÅÓÃ¼¤Ë´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥¬¥ª¡¼¡×¤ÈÌÄ¤¯¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤¬¡Ø¥¬¥ª¡¼¡Ù¤ÈÌÄ¤¯¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿ºÝ¡¢±èÆ»¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¥é¥¤¥ª¥ó¤Î»Ò¶¡¤¬ËÊ¤¨¤ë²èÁü¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²èÁü¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹Âè2Àï¤Ç¹¥Åê¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÀä¶«¥·¡¼¥ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤Î»î¹ç¸å¤ËInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢»³ËÜÁª¼ê¤È»Ò¶¡¤Î¥é¥¤¥ª¥ó²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç2¿Í¤¬²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬¾Ð´é¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤Î³Û¤òÍ¥¤·¤¯¡È¥Ú¥·¥Ã¡É¤ÈÃ¡¤¯½Ö´Ö¤¬¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï´¿´î¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô°ìÀ¸¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡Õ
¡Ô¥é¥Ö¥é¥Ö¥â¡¼¥ÉÁ´³«¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡Ô¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¥Ä¥Ã¥³¥ß²Ä°¦¤¹¤®¡Õ
¡Ô»×¤ï¤º¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡Èù¾Ð¤Þ¤·¡¼¤¼¡ª¡Õ
¡ÔÂçÃ«É×ºÊ¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤×¤ó¤×¤ó¤·¤Æ¤Û¤ï¤Û¤ï¤¹¤ë¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ªÆó¿Í¤À¤³¤È¡£¤Ë¤ä¤Ë¤ä¤·¤Á¤ã¤¦¡Õ